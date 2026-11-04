Meteoroloji 12. Bölge, Erzurum ve çevresinde zirai don ile buzlanma uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji 12. Bölge, Erzurum ve çevresinde zirai don ile buzlanma uyarısı yaptı

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Meteoroloji 12. Bölge, Erzurum ve çevresinde zirai don ile buzlanma uyarısı yaptı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan'da sıcaklıkların hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına ineceğini bildirdi. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile zirai don riski beklenirken 4-9 Kasım 2026'da Erzincan'da kar ve yağmur görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerini kapsayan bölge geneli için kritik bir meteorolojik uyarı yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinin serin ve yağışlı havanın etkisi altına girmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta ortasına kadar azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Sıcaklık düşüşüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği uyarısı yapıldı.

Karla Karışık Yağmur ve Kar Geliyor

Bölge genelinde beklenen yağışlara ilişkin detaylar şu şekilde paylaşıldı, "Erzincan çevresi: 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında genellikle sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevresi: 4-5 Kasım 2026 tarihleri arasında sağanak yağmur ve yükseklerde kar yağışı görülecek. Yağışların bu illerde 6 Kasım 2026 Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede yerel ölçekte zirai don riskinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, üreticilerin ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Öte yandan, 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında bölge il merkezlerinde görülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde tahmin ediliyor: "Erzurum: -5, Ardahan: -4, Bayburt: -2 ve Erzincan: 0"

Kaynak: İHA
ErzincanArdahanBayburtErzurumGüncelYaşamÇevrekarSon Dakika

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