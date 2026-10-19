Meteoroloji Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak bekliyor

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Meteoroloji, Hatay, Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleri ile bazı ilçelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor. Sıcaklık doğuda mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde normallerin altında seyredecek; Batı Karadeniz kıyılarında rüzgar 40-60 km/sa kuvvetli esecek.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Hatay, Trabzon, Rize, Gümüşhane çevreleri ile Adana'nın kuzey ve güneydoğu, Sivas'ın doğu, Artvin'in kuzey ve Erzincan'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24

Kaynak: İHA
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