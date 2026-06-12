Muğla'nın Milas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Menteş Mahallesi Dipsarnıç Mevkii'ndeki inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısındaki yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatıdaki izolasyon malzemesi ve su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA
Son Dakika › Çevre › Milas'taki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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