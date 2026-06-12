Milas'taki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika
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Milas'taki çatı yangını söndürüldü

Milas\'taki çatı yangını söndürüldü
12.06.2026 09:38  Güncelleme: 09:40
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Muğla'nın Milas ilçesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında izolasyon malzemesi ve su deposu kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Menteş Mahallesi Dipsarnıç Mevkii'ndeki inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısındaki yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında çatıdaki izolasyon malzemesi ve su deposu yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, İnşaat, Milas, Yaşam, Muğla, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Çevre Milas'taki çatı yangını söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sezin Ok Sezin Ok:
    milas ney yani inşaat alanında yangın çıktı söndürdüler bu da ne mühim birşey ya her gün binlerce olay oluyo ülkede bu bile haber oldu 0 0 Yanıtla
  • Murat Çetin Murat Çetin:
    itfaiye ekipleri hızlı müdahale etmişler en azından bu konuda takdir edilmeleri gerekir 0 0 Yanıtla
  • Halis Bacı Halis Bacı:
    ya bu ne biçim iş ya! inşaat halinde bina yanıyo işte biliyo musunuz malı kaç para tutacak düzeltmek! bunları başından beri kontrol etmeleri gerekmez miydi hep aynı şey her seferinde! 0 0 Yanıtla
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