Motosiklet Grubu Çöpleri Temizledi

Kütahya'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu nedeniyle yerli turistlerin akınına uğrayan ve çöplerle kirletilen mesire alanı ile dere yatağını, Eskişehir'den bölgeye geziye giden motosiklet kulübü üyeleri temizledi.

Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü Domaniç ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. İlçede bulunan ve yanından şırıl şırıl akan deresiyle bilinen bir mesire alanı, tatilcilerin geride bıraktığı çöpler nedeniyle kirlendi. Bölgeye Eskişehir'den sürüş ve gezi amacıyla gelen bir motosiklet grubu, yanlarındaki çöp poşetleriyle bölgeyi temizledi. Bayram tatilini fırsat bilerek pikniğe gelen vatandaşların arkalarında bıraktığı plastik şişeler, ambalaj atıkları ve piknik artıkları, bölgeyi ziyaret eden Eskişehirli motosiklet grubu üyeleri tarafından temizlendi. Grup, mesire alanının yanı sıra yol kenarında bulunan çeşmeyi, dere yatağını ve ormanlık alanın çevresindeki çöpleri de topladı. - ESKİŞEHİR