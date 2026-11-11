Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, 2050 iklim nötr hedefini COP31'de paylaştı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, 2050 iklim nötr hedefini COP31'de paylaştı

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, 2050 iklim nötr hedefini COP31\'de paylaştı
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UCLG ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin oturumuna katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin 2050 iklim nötr hedefini paylaştı. Aras, Akdeniz İklim Zirvesi'ndeki iradeyi COP31'e taşıdıklarını ve yerel yönetimlerin iklim finansmanına erişmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel İklim Eylemi ve 2030 Gündemi için Uluslararası İş Birliği' başlıklı oturuma katılan Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin iklim mücadelesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları ve 2050 iklim nötr hedefini paylaştı.

İklim krizinin etkilerini en yakından hisseden kentlerden birinin Muğla olduğunu belirten Başkan Aras, su kaynaklarının korunması, temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, ormanların ve kıyıların korunmasına yönelik çalışmaları anlattı.

Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi'nde ortaya konulan ortak iradeyi COP31'e taşıdıklarını ifade eden Aras, uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti. İklim mücadelesinde yerel yönetimlerin daha güçlü söz sahibi olması ve iklim finansmanına doğrudan erişebilmesi gerektiğini vurgulayan Aras, "İklim kriziyle mücadele yalnızca hedefler belirlemekle değil, kentlerimizde somut adımlar atmakla mümkün" dedi.

Kaynak: İHA
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