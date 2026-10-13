Muğla'da bu gece kuvvetli sağanakta metrekareye 51-100 kilogram yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da bu gece kuvvetli sağanakta metrekareye 51-100 kilogram yağış uyarısı yapıldı

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Muğla\'da bu gece kuvvetli sağanakta metrekareye 51-100 kilogram yağış uyarısı yapıldı
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Muğla genelinde bu gece kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın metrekareye 51-100 kilogram düşebileceği, sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla genelinde bu gece saatlerinden sonra kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların yer yer metrekareye 51 ila 100 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamaların da meydana gelebileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamaları ve olumsuz hava şartlarına karşı gerekli önlemleri almaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muğla'da bu gece kuvvetli sağanakta metrekareye 51-100 kilogram yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
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