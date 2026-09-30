Muğla\'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi, COP31 vurgusuyla sona erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, üç gün süren programın ardından tamamlandı. Dünyanın üç kıtasından yerel yönetim temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve iklim alanında çalışan uzmanları Muğla'da buluşturan zirvede; Akdeniz'in iklim krizine karşı geleceği, yerel yönetimlerin rolü, iklim finansmanı, dirençli kentler ve COP31'e uzanan süreç ele alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Ağı ICLEI Europe iş birliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG MEWA), BM Ankara Ofisi ve Sıfır Atık Vakfı iş birliği ile düzenlenen COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın ev sahipliğindeki zirve; Birleşmiş Milletler, Türkiye Belediyeler Birliği, ICLEI ve farklı ülkelerden yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.

Akdeniz'in ortak geleceği Muğla'da konuşuldu

Zirvenin ilk gününde 'Dirençli Bir Akdeniz: Yerel Liderlik ve Bölgesel İş Birliğinin Güçlendirilmesi' ve 'Ortak Zorluklardan Bölgesel Eyleme' başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. İklim krizinin Akdeniz kentlerinde oluşturduğu ortak riskler değerlendirilirken; su kaynakları, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, seller, orman yangınları ve biyolojik çeşitlilik kaybına karşı kentler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

COP31'e giden süreçte yerel yönetimler masadaydı

Program kapsamında 'COP31'e Doğru: Yerel İklim Eylemi Politika Diyaloğu' da gerçekleştirildi. 'İklim Eylemi için Yerel Liderlik ve Çok Düzeyli İklim Yönetişimi, Kentsel Dirençlilik ve İklim Duyarlı Kalkınma, İklim Finansmanının Yerelleştirilmesi, Adil ve Kapsayıcı Dönüşüm, Su, Gıda, Doğa ve Döngüsellik, Yenilikçilik, Teknoloji ve Veri' temalarıyla düzenlenen programda ulusal ve küresel iklim hedeflerinin yerel ölçekte somut uygulamalara dönüştürülmesi, belediyelerin iklim finansmanına erişimi, adil dönüşüm ve kentlerin iklim krizine karşı dirençliliğinin artırılması değerlendirildi.

Farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı programda, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimler, ulusal kurumlar, uluslararası kuruluşlar ve finans kurumları arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı.

Üç günlük iklim buluşması sona erdi

Üç gün boyunca Akdeniz kentlerinin karşı karşıya olduğu ortak iklim sorunlarının ve çözüm yollarının ele alındığı program, gerçekleştirilen oturum ve etkinliklerin ardından sona erdi. Zirvede öne çıkan yerel liderlik, bölgesel iş birliği, iklim finansmanı, dirençli kentler ve sürdürülebilir dönüşüm başlıkları COP31'e giden süreç açısından değerlendirildi.

Büyükelçi Haq: "Yerel yönetimlerin sürece etkin katılımını sağlamamız gerekiyor"

Kapanış programında değerlendirmelerde bulunan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekerek, COP31'e giden süreçte kentlerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımının önemini vurguladı.

Büyükelçi Haq "Bu toplantının elbette önemli bir mesajı var ve bu mesaj COP31'e giden süreçte doğrudan iletilmiş olacak. İklim eylemi yalnızca duygularla ve isteklerle başlayan bir süreç değildir. Uluslararası çalışmalar konferans salonlarında gerçekleştiriliyor olabilir ancak asıl başarıyı belediyelerde, kentlerde ve sokaklarda sağlayabiliriz. Yerel liderliğin güçlendirilmesi; kapsayıcı, dirençli ve sürdürülebilir kentlerin oluşturulması son derece önemli. Yerel liderlik ruhunu ve kapsayıcı dirençliliği COP31'e doğru taşıyalım, sonrasında da sürdürmeye devam edelim. Bunu ancak birlikte atacağımız anlamlı ve somut adımlarla başarabiliriz" dedi.

Başkan Aras: "Kentleri güçlendirmeden iklim hedeflerine ulaşamayız"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zirvenin Akdeniz kentlerinin ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini farklı paydaşlarla değerlendirmek açısından önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin iklim politikalarında yalnızca uygulayıcı değil, karar alma süreçlerinin de bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Başkan Aras şu ifadeleri kullandı:

"Muğla'da iklim krizini konuştuk, Akdeniz'in geleceğini konuştuk, kentlerimizin karşı karşıya kaldığı riskleri konuştuk. Yerel yönetimler iklim politikasının uygulayıcısı olduğu kadar karar süreçlerinin de bir parçası olmalıdır. Çünkü ihtiyaç neredeyse, çözüm nerede uygulanacaksa, hangi yatırımın öncelikli olduğuna karar verilecekse bunu en iyi sahadakiler bilir ve bu da yerel kentlerdir. Yöneticileri de yerel yöneticilerdir. Muğla'da biz bunun somut örneklerini yaşıyoruz. Su yönetiminden atık yönetimine, temiz enerjiden kıyıların ve denizlerin korunmasına kadar birçok alanda hep birlikte çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu deklarasyon burada kalmayacak. Zaten amacımız bu. Akdeniz kentlerinin ortak iradesini biz COP31'de bu deklarasyonla ilan edeceğiz ve Akdeniz için daha güçlü bir ortak politikaya ve daha güçlü bir ittifaka ihtiyacımız var. Mesajımız çok net. Kentleri güçlendirmeden iklim hedeflerine ulaşamayız. Akdeniz'i ve kentlerimizi koruyamayız. Artık konuşmaktan uygulamaya geçelim"