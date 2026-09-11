Muğla Menteşe'de otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü yaralandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yoldan çıkan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma uçtu. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Menteşe Sarnıç Mahallesi'nde yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma uçtu. Kazada araçta sıkışan sürücü, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücünün ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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