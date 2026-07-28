Muş Ovası'nda Zorlu Hasat Mesaisi - Son Dakika
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Muş Ovası'nda Zorlu Hasat Mesaisi

Muş Ovası\'nda Zorlu Hasat Mesaisi
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Muş Ovası'nda tarım işçileri, 40 derece sıcaklıkta biber hasadı için özveriyle çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük ekilebilir 3. ovası olan Muş Ovası'nda yaz sıcaklarına rağmen tarım işçilerinin zorlu hasat mesaisi sürüyor. Özenle toplanan ürünler Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Türkiye'nin ekilebilir en büyük 3'üncü ovası olan Muş Ovası'nda hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı günlerde tarım işçileri zorlu mesailerini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara giren üreticiler ve işçiler, Harman köyünde ilkbahar döneminde ekimi yapılan biberlerin hasadını büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor.

Gün boyu kavurucu sıcak altında devam eden hasat çalışmalarında özenle toplanan Muş biberleri, boyutlarına göre ayrıştırılarak kasalara yerleştiriliyor. Büyük emekle yetiştirilen biberler, başta Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve Türkiye'nin farklı noktalarına tır ve kamyonlarla sevk ediliyor. Muş Ovası'nın verimli topraklarında yetiştirilen biberler, bölgenin iklim özellikleri sayesinde kendine has lezzetiyle dikkat çekiyor. Gece ve gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı, ürünün aroma ve tadının belirginleşmesine katkı sağlarken, Muş biberi pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

Bu yıl verimden memnun olduklarını belirten üretici Muhammed Çetin, hasadın önümüzdeki haftalarda da aralıksız devam edeceğini ifade ederek, "Yaklaşık 15 yıldır babamla birlikte tarım sektöründeyiz. Burada domates, biber, salatalık, patlıcan ve karpuz ekimi yapıyoruz. Yaklaşık iki aylık bir yetiştirme sürecinin ardından bugün biber hasadına başladık. Şu anda ablalarımız tarlada biberleri topluyor. Hasat ettiğimiz biberleri Erzurum, Van, Batman, Bingöl ve Siirt başta olmak üzere birçok ile gönderiyoruz. Güneşin altında çalışmak gerçekten çok zor. Sabah saat 06.00'da başladığımız mesaimiz akşam saatlerine kadar devam ediyor. Ancak gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde biberlerimizin tat ve aroması daha farklı oluyor. Bu da ürünlerimizin daha kaliteli ve daha iri olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Hasat döneminde sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar tarlalarda çalışarak hem üretime hem de bölge ekonomisine katkı sunduklarını söyleyen tarım işçilerinden Samet Tuncer, "Sabah saat 06.00'da tarlaya geliyoruz, akşam saat 18.00'e kadar güneşin altında çalışıyoruz. Hava çok sıcak olduğu için şapkalarla korunmaya çalışıyoruz ama yine de güneşin altında rahat çalışamıyoruz. Bugün biber hasadı yapıyoruz. Bunun yanında patlıcan ve salatalık da topluyoruz. İşimiz gerçekten çok zor ama çalışmak zorundayız. Geleceğimiz ve ekmeğimizi kazanmak için emek veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Çiftçilik, Ekonomi, Çevre, Tarım, Muş, Son Dakika

Son Dakika Çevre Muş Ovası'nda Zorlu Hasat Mesaisi - Son Dakika

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