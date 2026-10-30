Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi dron kamerasına belgesel gibi yansıdı - Son Dakika
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Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi dron kamerasına belgesel gibi yansıdı

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Muş\'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi dron kamerasına belgesel gibi yansıdı
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Muş\'ta çoban köpeği ile porsuğun mücadelesi dron kamerasına belgesel gibi yansıdı
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Muş kırsalında çoban köpeği ile porsuğun kıyasıya mücadelesi dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde porsuğun çevik savunmayla direndiği, çoban köpeğinin rakibini adım adım takip ettiği, mücadelenin ardından tarafların uzaklaştığı görüldü.

Muş'ta çoban köpeği ile porsuğun kıyasıya mücadelesi dron ile havadan görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anları, izleyenlere belgesel sahnelerini aratmayan görüntüler sundu.

Muş kırsalında doğada nadir rastlanabilecek anlardan biri, bu kez yerden değil havadan objektiflere yansıdı. Sürüsünü koruyan bir çoban köpeği ile doğanın en dirençli yabani hayvanlarından biri olan porsuk arasındaki kıyasıya mücadele, bölgede uçurulan bir dron tarafından saniye saniye kaydedildi.

Doğal yaşam alanında yiyecek arayan porsuk ile bölgeyi koruyan çoban köpeğinin karşılaşması kısa sürede gergin bir kovalamacaya dönüştü. Porsuğun kendine has çevikliği ve saldırgan savunma taktikleriyle köpeğe direnmeye çalıştığı, iri yapıdaki çoban köpeğinin ise vahşi doğadaki bu rakibini etrafta adım adım takip ettiği görüldü.

Havadan çekilen yüksek çözünürlüklü dron görüntüleri, iki hayvanın kıyasıya mücadelesini belgesel karelerini aratmayacak netlikle gözler önüne serdi. Mücadelenin ardından tarafların yavaşça uzaklaşarak gözden kaybolduğu öğrenildi. Doğanın bu sıra dışı ve vahşi yüzünü gözler önüne seren dron kamerasındaki o anlar, izleyenlerde büyük hayranlık uyandırdı.

Kaynak: İHA
BelgeselGüncelYaşamÇevreMuşSon Dakika

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