Muş'ta doğa yürüyüşüne çıkan Gerok Ekibi (Gezginler Ekibi), Kurtik Dağı'nda etkili olan tipi ve kar fırtınasına yakalandı.

Muş'ta farklı meslek gruplarından kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan Gerok Ekibi, Kurtik Dağı'nda sonbahar ve kış manzaraları eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Sonbaharın renklerine bürünen doğada yürüyüşe başlayan grup, güzergah boyunca zaman zaman yağışlı havayla karşılaştı. Yüksek kesimlerde ise karla kaplı alanlardan geçen doğaseverler, bölgenin eşsiz manzarasını keşfetti.

Yürüyüşün son bölümünde hava şartlarının aniden değişmesiyle grup, tipi ve fırtınanın etkisi altında kaldı. Şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi azalırken, doğaseverler dönüş yolunu bulmakta ve araçlarına ulaşmakta güçlük çekti. Zorlu hava şartlarına rağmen kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşan ekip, herhangi bir olumsuzluk yaşamadan bölgeden ayrıldı.

Gerok Ekibi gezi rehberi Tekin Güler, "Muşlu Gezginler olarak hafta sonunu değerlendirmek için Kurtik Dağı'na bir yürüyüş yapmak istedik. Zirveye doğru yürüyüş gerçekleştirdikten sonra kendimizi tipinin ortasında bulduk. Bu nedenle zaman zaman zor anlar yaşadık. Ancak tüm zorluklara rağmen bizim için gerçekten çok güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu" dedi.