Muş'ta yüksek kesimler ilk karla beyazladı, Çavuştepe'de kar 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Muş'ta yüksek kesimler ilk karla beyazladı, Çavuştepe'de kar 5 santimetreye ulaştı

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Muş\'ta yüksek kesimler ilk karla beyazladı, Çavuştepe\'de kar 5 santimetreye ulaştı
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Muş'un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu; kent merkezinde yağmur olarak başlayan yağış, 2600 rakımlı Çavuştepe'de kara dönüştü ve kalınlık yer yer 5 santimetreye ulaştı. Üçevler grup köy yolunda Muş İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.

Muş'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, 2600 rakımlı Çavuştepe mevkiinde kara dönüştü. Gece saatlerinde yağan karla bölge beyaza bürünürken, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı. 10 köy ve 22 mezraya ulaşımda alternatif güzergah olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler iş makineleriyle kar temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Muş'ta yüksek kesimler ilk karla beyazladı, Çavuştepe'de kar 5 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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