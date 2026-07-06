Niğde'de Su Geri Kazanım Projesi - Son Dakika
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Niğde'de Su Geri Kazanım Projesi

Niğde\'de Su Geri Kazanım Projesi
06.07.2026 13:26
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve OSB iş birliğiyle su tasarrufu ve ekonomik kazanç sağlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında imzalanan Atık Suların Geri Kazanımı Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda hem su tasarrufu sağlanıyor hem de ekonomik kazanç elde ediliyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla üniversite olarak çevre odaklı projelere öncelik verdiklerini belirtti. Üniversite - sanayi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Niğde OSB İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan suların yeniden değerlendirilerek üniversitenin tarımsal üretim alanları ve çevresel sulamalarda kullanılmaya başlandığını ifade eden Rektör Uslu, protokol doğrultusunda arıtılmış suyun en az yüzde 25'inin üniversite tarafından kullanılmasının hedeflendiğini kaydetti. Bugün itibarıyla geri kazanılmış sularla sulanan alanın 235 bin 865 metrekareye ulaştığını belirten Uslu, uygulama sayesinde aylık yaklaşık 9 bin 984 metreküp, yıllık ise yaklaşık 59 bin 904 metreküp suyun yeniden kullanılarak önemli ölçüde tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Projenin çevresel faydalarının yanı sıra ekonomik katkılar da sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Uslu, su yönetimi alanında yıllık yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık tasarruf elde edildiğini, devam eden altyapı yatırımlarıyla sulama alanlarının genişletilmesi ve geri kazanılmış su kullanımının artırılmasının hedeflendiğini söyledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Eğitim, Çevre, Niğde, OSB, Son Dakika

Son Dakika Çevre Niğde'de Su Geri Kazanım Projesi - Son Dakika

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