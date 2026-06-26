Nilüfer\'de katı atık tesisine karşı tek ses: "Çöplük istemiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kayapa ve Kuruçeşme mahalleleri sınırında katı atık tesisi kurulmasına yönelik imar planını onaylamasının ardından Nilüfer'in muhtarları, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi bir araya geldi. Toplantıda tesise karşı ortak mücadele kararı çıktı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Nilüfer'in Kayapa ve Kuruçeşme mahalleleri sınırında katı atık tesisi alanı oluşturulmasını öngören 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanması, ilçede tepkiyle karşılandı. Nilüfer Belediyesi ile Nilüfer Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen toplantıda muhtarlar, "Nilüfer'de çöplük istemiyoruz" mesajında birleşti.

Nilüfer Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir ile çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçenin üzerindeki nüfus ve sanayi baskısına dikkat çekerek, bu tür kirletici projeleri artık Nilüfer'in kaldırılamayacağını belirtti. Gerçek gücün halkın örgütlü dayanışması olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Bu tesisin engellenmesi yerel yönetimin tek başına yapabileceği bir iş değil, asıl güç halkın ve muhtarların örgütlü mücadelesidir. Nilüfer, kültürü, sanatı, sporu ve doğasıyla Bursa'nın en değerli yaşam alanıdır. Nilüfer'i kirletmek, Bursa'yı kirletmektir. Biz belediye olarak bu haklı mücadelede sonuna kadar halkımızın yanında ve yol göstericisi olacağız. İlk adım olarak önümüzdeki Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarına katılarak sesimizi güçlü bir şekilde duyuracağız."

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ise projenin geçmişine ve teknik eksikliklerine değindi. Benzer planların 2016 ve 2022 yıllarında da gündeme geldiğini ancak yürütülen hukuki ve fiili mücadelelerle iptal ettirildiğini hatırlatan Karagöz, mevcut planın güncel doğal afet risklerini ve bilimsel raporları göz ardı ettiğini vurgulayarak, "2026 yılındayız; bilimin, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde afet riskleri, aktif fay hatları ve su havzaları dikkate alınmadan planlama yapılıyor. Bölgede Uluabat Gölü'nün altından geçen aktif bir fay hattı var ve tesis alanının içinden dere geçiyor. Ayrıca çevre mühendisliğinin temel kuralıdır; çöplük yüksek kotlara taşınmaz. Biz bütün Bursa'nın çöpünü 800 rakımlı bir alana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu tesise her gün 550 ağır tonajlı kamyon girip çıkacak. Bu durum bölge trafiğini ve yaşamını felç eder. Nilüfer'in geleceğini feda edemeyiz" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın, konunun sadece birkaç mahalleyi değil, tüm ilçeyi ve su havzalarını doğrudan etkilediğini belirterek geniş çaplı bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar ise ilçenin sürekli olarak sanayi, taş ocakları ve barınak gibi yükleri omuzlamak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Kırsal mahallelerimizdeki torunlarımızın gelecekte bizi çöplükle anmasını istemiyoruz. Bu yüzden tüm sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar olarak birlik içinde hareket edeceğiz" diye konuştu.

İlçedeki çevre mücadelelerine yıllardır destek veren DOĞADER Başkanı Murat Demir de Nilüfer'in etrafının zaten maden ocakları, beton santralleri ve sanayi kirliliğiyle kuşatıldığını ifade etti. Benzer projelere karşı 2016 ve 2023 yıllarında bölge halkıyla birlikte başarılı mitingler ve bilgilendirme toplantıları yaptıklarını belirten Demir, "Aynı kararlılık ve birliktelikle mahallelerimizde halkı bilgilendirerek, akademik odalar ve baromuzla birlikte bu projeyi yine engelleyeceğiz" dedi.

Toplantı, katılan mahalle muhtarlarının söz alarak mahallelerindeki duruşu aktarması ve muhtemel eylem planlarının değerlendirilmesiyle sona erdi. Nilüferli muhtarlar, yaşam alanlarını korumak adına kitlesel ve kararlı bir duruş sergileyeceklerini ortak bir dille beyan etti. - BURSA