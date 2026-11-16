OMÜ\'nün 11 projesi COP31\'de kabul edildi, Kızılırmak\'ta 20 hektar iyileştirildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), kabul edilen 11 bilimsel projesiyle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor. İklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda yürütülen projelerle üniversite, bilimsel araştırmaların uygulamaya dönüştürülmesini ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, COP31'in bilim insanları, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı olmadığını belirten Turan, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının da bu sürecin temel bileşenleri olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanında geliştirdikleri çözümleri uygulamaya aktarmaları gerektiğini vurgulayan Turan, "Üniversiteler, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda ürettikleri bilgiyi uygulamaya dönüştüren ve topluma örnek olan öncü kuruluşlar olmalıdır. Üniversitelerin üç temel sorumluluğu olduğunu düşünüyorum: Bilimsel araştırmalarla çözüm üretmek, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve kendi yerleşkelerinde sürdürülebilir yaşam modellerini hayata geçirmek" dedi.

Üniversite kampüslerinin sürdürülebilir yaşam uygulamalarının geliştirildiği alanlar olması gerektiğine dikkati çeken Turan, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su yönetimi ve atıkların geri kazanılmasının önemine işaret etti.

OMÜ'de organik atıklar komposta dönüştürülüyor

OMÜ'nün Kurupelit Kampüsü'nde sürdürülebilirlik odaklı çeşitli uygulamalar yürüttüğünü anlatan Turan, güneş enerjisi sistemleri, su kaynaklarının ve göletlerin korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, mobil atık getirme merkezi, geçici atık depolama alanları ve ikinci el eşya ve giysi mağazasının bu çalışmalar arasında yer aldığını belirtti. Özellikle organik atıkların yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini dile getiren Turan, kampüste oluşan organik atıkların komposta dönüştürülerek yeşil alanlarda kullanılmasının döngüsel ekonominin somut örneklerinden biri olduğunu kaydetti. Turan, kampüs içerisinde ortaya çıkan atıkların yeniden sisteme kazandırıldığı, kaynakların verimli kullanıldığı ve çevresel etkilerin azaltıldığı bütüncül bir sürdürülebilir kampüs modeli geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"İklim değişikliğiyle mücadelede bilimsel araştırmalar karar alma süreçlerine yansıtılmalı"

COP31'in üniversitelerde yürütülen araştırmaların uluslararası görünürlüğünü artıracağını belirten Turan, bilimsel çalışmaların kamu politikalarına ve günlük yaşama yansıtılmasının önemine değindi.

İklim değişikliğiyle mücadelede üniversiteler, yerel yönetimler, kamu kurumları ve özel sektör arasında geliştirilecek ortak projelerin belirleyici rol oynayacağını ifade eden Turan, zirvede ortaya konulan hedeflerin somut uygulamalara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Turan, "İklim değişikliğiyle mücadele yalnızca gelecek nesillere bırakılacak bir sorumluluk değil, bugünün kararlarıyla şekillendirmemiz gereken ortak bir görevdir" diye konuştu.

Önemli projeler

OMÜ'nün COP31 kapsamında kabul edilen bilimsel projelerine değinen Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, üniversitenin farklı disiplinlerde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel projeler, iklim değişikliğiyle mücadelede farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda OMÜ Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık bahçelerinin karbon tutma potansiyelinin belirlenmesi ve haritalandırılması hedefleniyor. Çalışma kapsamında elde edilecek bilimsel verilerin, tarımsal alanların karbon yutak kapasitesinin ortaya konulmasına ve Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda geliştirilecek politikalara katkı sunması bekleniyor."

Biyolojik çeşitliliğin ve doğal yaşam alanlarının korunması

Kızılırmak Deltası'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının ekosistemin korunması açısından önem taşıdığını belirten Turan, "Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen 'Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu' projesi ise COP31'in Yeşil Bölgesi'nde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonunda tanıtıldı. Proje kapsamında Kızılırmak Deltası'ndaki 20 hektarlık alanda gerçekleştirilen hasır otu sökümüyle başta nesli tehlike altındaki kızkuşu olmak üzere çeşitli kuş türlerinin üreme alanları iyileştirildi. Bu çalışmayla sulak alan ekosisteminin korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve bozulan doğal yaşam alanlarının yeniden işlevsel hale getirilmesi amaçlanıyor" şeklinde konuştu.