Ordu\'da doğaya 16 kızıl geyik salındı

18.04.2026 20:55  Güncelleme: 20:57
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı popülasyonunu artırmak amacıyla 16 kızıl geyik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, GPS vericili tasmalar takılan geyiklerin hareketleri takip edilecek.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması ve yaban hayvanı popülasyonunun artırılması amacıyla doğaya 16 kızıl geyik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Mesudiye ilçesine bağlı Ulugöl Yaylası'nda program düzenlendi. Programda, içerisinde 16 kızıl geyiğin bulunduğu kafesler alana getirildi.

DKMP 11. Bölge Müdürlüğü ile Ordu İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, türün korunması ve doğal yaşam alanlarında popülasyonunun artırılması hedefiyle kafeslerdeki kızıl geyikler doğaya salındı. GPS vericili tasmalar takılan geyiklerin doğadaki hareketleri, adaptasyon süreçleri ve popülasyon gelişimleri ekipler tarafından takip edilecek.

Programa, Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personel katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
