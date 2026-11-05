Ordu Kabadüz\'deki Çambaşı Yaylası\'nda mevsimin ilk karı yeşil örtüyü beyaza çevirdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'nda kasım ayında kar yağışı etkili oldu.

Ordu merkezde bir süredir etkili olan aralıklı sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yaklaşık 2 bin rakımlı Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'na da mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde etkili olan ve gün içerisinde de aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yeşil bitki örtüsü beyazla kaplandı.

Öte yandan sahil kesimlerinde ise hava sıcaklıkları kar yağışının ardından hissedilir derecede düştü. İl merkezinde kar yağışının ardından bulutlu hava etkili olurken, Meteoroloji'nin verilerine göre Çambaşı Yaylası'nda gün içerisinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.