Orman şehidi Dönertaş'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orman şehidi Dönertaş'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak

Orman şehidi Dönertaş\'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak
21.07.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bergama'da orman yangınına giderken trafik kazasında şehit olan Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ismi, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Demirciköy'de bulunan şifalı su çeşmesine verildi. Ölümünün ikinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anılan Dönertaş ve tüm orman şehitleri için dualar edildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın adı, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Demirciköy'de bulunan şifalı su çeşmesine verildi. Orman şehidi Dönertaş, ölümünün ikinci yıl dönümünde düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Spot: Görevi başında şehit düşen Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ismi, Yuntdağı'ndaki Demirciköy şifalı su çeşmesinde yaşatılacak. Düzenlenen törende, tüm orman şehitleri için de dua edildi.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Yeşil Vatan Şehidi Şahin Dönertaş'ın ölümünün ikinci yıl dönümü dolayısıyla Yunusemre ilçesine bağlı Demirciköy'de anma programı düzenlendi. Tören kapsamında, Demirciköy'de bulunan şifalı su çeşmesine Şahin Dönertaş'ın adı verildi.

Programa, şehidin babası Ali Dönertaş, kardeşi Şener Dönertaş, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, Yunusemre Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı ve Demirciköy Muhtarı Ziyanur Bilge, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okunurken, şehit ve tüm orman şehitleri için dualar edildi. Programın ardından lokma hayrı gerçekleştirildi.

Şifalı su çeşmesinin yanına yerleştirilen anıtta, Orman Genel Müdürlüğü logosu, Şahin Dönertaş'ın fotoğrafı ve özgeçmişi ile birlikte tüm orman şehitlerine ithaf edilen anlamlı mesaj yer aldı. Anıtta, Yeşil Vatan'ı korumak uğruna görev başında hayatını kaybeden tüm kahraman orman şehitlerinin fedakarlıklarının daima hatırlanacağı vurgulandı.

1983 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğan Şahin Dönertaş, 2006 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2021 yılında Bergama Orman İşletme Müdürü olarak görevlendirilen Dönertaş, Bergama'nın Çobanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu. İsmi artık Demirciköy'deki şifalı su çeşmesinde ve Yeşil Vatan uğruna can veren tüm orman şehitlerinin anısıyla birlikte yaşayacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Yunusemre, Bergama, Manisa, Trafik, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Orman şehidi Dönertaş'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak - Son Dakika

Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
Memurların rüşvet yazışmaları Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler
Emre Mor yeni takımına imzayı attı Emre Mor yeni takımına imzayı attı

10:58
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:40
Araç sahiplerine kötü haber Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
Araç sahiplerine kötü haber! Fiyatlar yükseldi, zam kaçınılmaz oldu
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 11:15:11. #7.12#
SON DAKİKA: Orman şehidi Dönertaş'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.