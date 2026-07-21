Orman şehidi Dönertaş\'ın adı şifalı su çeşmesinde yaşatılacak

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın adı, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Demirciköy'de bulunan şifalı su çeşmesine verildi. Orman şehidi Dönertaş, ölümünün ikinci yıl dönümünde düzenlenen törenle dualarla anıldı.

Spot: Görevi başında şehit düşen Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın ismi, Yuntdağı'ndaki Demirciköy şifalı su çeşmesinde yaşatılacak. Düzenlenen törende, tüm orman şehitleri için de dua edildi.

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Yeşil Vatan Şehidi Şahin Dönertaş'ın ölümünün ikinci yıl dönümü dolayısıyla Yunusemre ilçesine bağlı Demirciköy'de anma programı düzenlendi. Tören kapsamında, Demirciköy'de bulunan şifalı su çeşmesine Şahin Dönertaş'ın adı verildi.

Programa, şehidin babası Ali Dönertaş, kardeşi Şener Dönertaş, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, Yunusemre Aktif Muhtarlar Derneği Başkanı ve Demirciköy Muhtarı Ziyanur Bilge, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü personeli, çevre mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Mevlid-i Şerif okunurken, şehit ve tüm orman şehitleri için dualar edildi. Programın ardından lokma hayrı gerçekleştirildi.

Şifalı su çeşmesinin yanına yerleştirilen anıtta, Orman Genel Müdürlüğü logosu, Şahin Dönertaş'ın fotoğrafı ve özgeçmişi ile birlikte tüm orman şehitlerine ithaf edilen anlamlı mesaj yer aldı. Anıtta, Yeşil Vatan'ı korumak uğruna görev başında hayatını kaybeden tüm kahraman orman şehitlerinin fedakarlıklarının daima hatırlanacağı vurgulandı.

1983 yılında Manisa'nın Demirci ilçesinde doğan Şahin Dönertaş, 2006 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde görev yaptı. 2021 yılında Bergama Orman İşletme Müdürü olarak görevlendirilen Dönertaş, Bergama'nın Çobanlar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale için görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu. İsmi artık Demirciköy'deki şifalı su çeşmesinde ve Yeşil Vatan uğruna can veren tüm orman şehitlerinin anısıyla birlikte yaşayacak. - MANİSA