Osmangazi\'de tehlikeli atık döken araca ağır ceza

29.04.2026 13:39  Güncelleme: 13:40
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz inceleme ve kamera çalışmaları sonucunda, tehlikeli atık dökümü gerçekleştiren araç ve şahıs, saatler süren görüntü incelemelerinin ardından tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Çevre sağlığını korumayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı temel öncelikleri arasına alan Osmangazi Belediyesi, canlı sağlığını tehdit edecek faaliyetlere göz açtırmıyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen saha denetimleri çerçevesinde, Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki 6. Cadde üzerine endüstriyel tehlikeli atık bırakıldığı belirlendi. Olayı derinlemesine araştıran ekipler, plakası gizlenmiş bir kamyonun atıkları bölgeye bıraktığını tespit etti.

Saatlerce süren görüntüler incelenerek tespit edildi

Bunun üzerine yapılan çalışmalar kapsamında 8 farklı iş yerinin kamera kayıtlarına ulaşan ekipler, atığın bırakıldığı noktaya gelen aracın geliş istikametini belirledi. İncelemeler esnasında, aracın bir akaryakıt istasyonunda durduğu, yakıt aldıktan sonra sürücünün araç plakasını bez ile kapattığı ortaya çıktı. Yapılan detaylı analizler sonucunda, plakası tespit edilen kamyonun 24 Nisan Cuma günü saat 05: 51'de Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki 6. Cadde üzerine gelerek damperini kaldırmak suretiyle söz konusu tehlikeli atıkları döktüğü net bir şekilde belirlendi. Ayrıca, aynı aracın daha önce 11 Ocak tarihinde de saat 02: 01'de yine aynı noktaya benzer miktarda atık döktüğüne dair görüntülere ulaşıldı. İlk olayda plaka tespiti yapılamazken, son incelemelerle her iki olaya ilişkin sorumlu araç ve şahıs kesin olarak tespit edildi.

230 bin TL ceza kesildi

Çevreyi kirleten ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu eylemler nedeniyle, ilgili şahıs hakkında iki ayrı suç tarihini kapsayacak şekilde idari yaptırım uygulandı. Plakasını gizlemek amacıyla bezle kapatan ve damperli araçla tehlikeli endüstriyel atık döken şahsa toplamda 230 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca aracın bağlı bulunduğu iş yeri zabıta ekipleri tarafından tespit edilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehdit eden kişi ve kuruluşlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden yetkililere bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

