Osmaniye Düziçi'de kazalı pikaptan çıkan 2 yavru kedi esnafa neşe kaynağı oldu - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'de kazalı pikaptan çıkan 2 yavru kedi esnafa neşe kaynağı oldu

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Osmaniye Düziçi\'de kazalı pikaptan çıkan 2 yavru kedi esnafa neşe kaynağı oldu
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Osmaniye Düziçi\'de kazalı pikaptan çıkan 2 yavru kedi esnafa neşe kaynağı oldu
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen kazalı pikabın sökümü sırasında araçtan 2 yavru kedi çıktı. Kaporta ustası ve komşu esnafın bakımını üstlendiği kediler, anneleri bulunamasa da iş yerinin neşe kaynağı oldu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir için sanayi sitesine getirilen kazalı pikabın içerisinden çıkan 2 yavru kediye, kaporta ustası Bekir Onat ve komşu esnaf Mehmet Çömez sahip çıktı. Esnafın bakımını üstlendiği kediler, iş yerinin neşe kaynağı oldu.

Düziçi Sanayi Sitesi'nde kaportacılık yapan Bekir Onat, kaza sonrası onarılmak üzere iş yerine getirilen pikabın söküm işlemlerine başladı. Çalıştığı sırada aracın aksamları arasından gelen sesi fark eden Onat, sesin kaynağını belirlemek için aracı dikkatlice kontrol etti. Yapılan incelemede, pikabın içerisine sığınmış 2 yavru kedi bulundu. Yavruları bulundukları yerden dikkatlice çıkaran Onat, durumu komşu esnaf Mehmet Çömez ile paylaştı. İki esnaf, yavru kedilere sahip çıkarak bakım ve beslenmelerini üstlendi. Kısa sürede iş yerinin bir parçası haline gelen minik kediler, sanayi esnafının neşe kaynağı oldu.

Günlük işlerinin arasında yavru kedilerle de ilgilenen esnafın duyarlı davranışı, hayvan sevgisinin güzel bir örneğini oluşturdu.

"Kedileri sahipleneceğiz dışarıya atmayacağız" diyen iş yeri sahibi Bekir Onat, "Aracı sökerken baktım sesler geliyor. Daha enik, küçük. Bu neymiş diye koltuğun arkasına baktığımızda iki tane kedi eniği gördük. Orada bulduk ama uysallaştıramadık. Daha kaçıyor bizden. İkisi de burada. Mamasını, suyunu verip biz sahiplenmeye çalışıyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Annesini aradık, günlerce bekledik, gözledik. Annesini bulamadık maalesef. Elimizden geldiği kadar mamasıyla, her şeyiyle beraber bakacağız. Dışarı atamayacağız" diye konuştu.

"Kedilerin annesini bulamadık" diyen Mehmet Çömez, "Bekir abimle dükkanlarımız yan yana. Bekir abi beni çağırdı. Baktık, kedi yavruları var arabanın içinde. Bunları çıkarttık. Bekir abi bunları sahiplendi. Mamalarını aldı, suyunu verdi. Bir aya yakındır Bekir abi besliyor şu an bunları. Annesi kaza yerinde büyük ihtimalle arabanın içinde durmuş. Yani takdir ediyorum Bekir amcamı 2 tane kediye sahip çıktı. Büyüttü, besliyor şu an. Annesini de aradı, bulamadı" dedi.

Kaynak: İHA
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