Osmaniye Düziçi'nde nesli tehlikede olan Türk semenderi yağışların ardından görüldü - Son Dakika
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Osmaniye Düziçi'nde nesli tehlikede olan Türk semenderi yağışların ardından görüldü

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Osmaniye Düziçi\'nde nesli tehlikede olan Türk semenderi yağışların ardından görüldü
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Osmaniye Düziçi\'nde nesli tehlikede olan Türk semenderi yağışların ardından görüldü
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IUCN kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde görüldü. Sonbahar yağışları ve serin havayla doğal yaşam alanında ortaya çıkan semender, siyah gövdesindeki sarı benekleriyle dikkat çekti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Türk semenderi, sonbahar yağışlarının ardından ortaya çıktı.

Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Türk semenderi görüldü. Sonbaharın gelmesiyle birlikte havaların serinlemesi ve yağışların etkili olması sonucu doğal yaşam alanında ortaya çıkan semender, siyah gövdesi üzerindeki sarı benekleriyle dikkat çekti. Nadir görülen semenderin bölgede görüntülenmesi, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: İHA
OsmaniyeDüziçiÇatakÇevreSon Dakika

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