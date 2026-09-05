Osmaniye Hasanbeyli'deki Almanpınarı Yaylası, sıcaklardan kaçanları ağırlıyor - Son Dakika
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Osmaniye Hasanbeyli'deki Almanpınarı Yaylası, sıcaklardan kaçanları ağırlıyor

Osmaniye Hasanbeyli\'deki Almanpınarı Yaylası, sıcaklardan kaçanları ağırlıyor
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Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki Almanpınarı Yaylası, Çukurova'nın kavurucu sıcağından kaçan vatandaşların uğrak yeri oldu. Meşe ormanları ve serin havasıyla öne çıkan yayla, Gaziantep, Adana ve Hatay'dan gelen ziyaretçilere doğayla iç içe bir kaçış sunuyor.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yaklaşık 800 rakımda bulunan Almanpınarı (Türkmenpınarı) Yaylası, Çukurova'nın kavurucu yaz sıcaklarından kaçan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Meşe ağaçlarıyla çevrili yayla, serin havası ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Hasanbeyli ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki yaylaya Osmaniye'nin yanı sıra Gaziantep, Adana ve Hatay'dan da vatandaşlar geliyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra yayla evlerinde konaklayarak yaz mevsimini burada geçiren vatandaşlar da bulunuyor. Çukurova'da hava sıcaklıklarının yükseldiği yaz aylarında yaylaya gelen vatandaşlar, meşe ağaçlarının gölgesinde serinleyerek doğayla iç içe vakit geçiriyor. Halk arasında bölgenin temiz ve bol oksijenli havasının özellikle şeker ve tansiyon rahatsızlığı bulunanlara iyi geldiği ifade ediliyor.

Soğuk kaynak suyu, meşe ormanları ve serin havasıyla öne çıkan Almanpınarı Yaylası, yaz boyunca çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Yaz aylarının büyük bölümünü Almanpınarı Yaylası'nda geçirdiğini belirten Ünal Canbolat, "Emekliyim, 24 yıldır bu yaylada ikamet ediyoruz. Yani 4 ayımız, en azından 3 ayımız burada geçiyor. Yaylamızın havası çok güzel, güzel insanlarımız var. Rakım olarak 900-1000 civarlarında burası. Çok güzel. Astım hastalarına dahi iyi geldiği söyleniyor. İnsanları rahatlatıyor. Tansiyon hastalarına özellikle çok güzel geldiği söyleniyor. Almanpınarı'na geldiği zaman bu çınarımızın dibine gelecek. Burada pınarımızdan bir suyunu içecek, şurada bir çayını içecek. Temiz havasını aldığı zaman 'Oh be' diyecek yani. Evine gelmiş kadar rahat edecek" diye konuştu.

-"Burası yaşlı, çocuk ve hasta yaylası"

Çocukluğundan bu yana Almanpınarı Yaylası'nda vakit geçirdiğini, yaylanın geçmişten beri özellikle yaşlılar, çocuklar ve hastalar tarafından tercih edildiğini söyleyen Ahmet Çatalbaş,"1963'ten bu yana, 63 senedir ben bu yaylanın müdavimiyim. Bu yayla 1954 yılında dedem rahmetli Hacı Duran Çatalbaş tarafından ve arkadaşlarıyla beraber kurulmuş. O zamandan beri biz burada yetiştik. Şu gördüğünüz asfalt yol, doğuyla batıyı birleştiren yoldu. Yaylanın en büyük özelliği, eskiler de derdi, burası yaşlı, çocuk ve hasta yaylası. Bizim dağlarda çam ağacı yok. Meşe ormanı, makilik meşe ormanı. Meşe 24 saat oksijen verir, çam 12 saat oksijen verir, 12 saat karbondioksit verir. Bunu orman mühendislerine sorabilirsiniz. Benim çocukluğum burada geçti. Şeker hastaları geldiğinde insülin kullananların bile insülini bıraktığı söyleniyor. Oksijenimiz bol. Türkiye'de oksijeni bol olan üç yerden bir tanesinin burası olduğu söyleniyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Osmaniye Hasanbeyli'deki Almanpınarı Yaylası, sıcaklardan kaçanları ağırlıyor - Son Dakika

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