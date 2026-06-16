Rize'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti

Rize\'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti
16.06.2026 15:23  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Pazar ilçesinde belediye tarafından yapılan su hattı çalışmasının ardından yolların düzeltilmemesi nedeniyle oto sanayi esnafı mağdur oldu. Çukurlar yüzünden müşteriler sanayiye gelmezken, esnaf yetkililerden çözüm bekliyor.

Rize'nin Pazar ilçesindeki oto sanayi esnafı, Pazar Belediyesince yürütülen su hattı çalışması sonrası yolların bozuk bırakılması ve çukurlar oluşması nedeniyle müşterilerin sanayiye gelemediğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan oto sanayi esnafı, CHP'li Pazar Belediyesi tarafından yürütülen su hattı çalışması nedeniyle mağdur oldu. Gerçekleşen su hattı çalışmasının ardından yolun düzeltilmemesi nedeniyle sanayinin içerisinde çukurlar oluşunca müşteri de aracını getirmemeye başladı. Sağlam gelen arabanın arızayla çıktığını ifade eden esnaf yetkililerden bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesi için işlem başlatılmasını talep ediyor.

Yapılan su hattı çalışması nedeniyle müşterilerinin sanayiye gelmek istemediğini dile getiren sanayi esnafı Cemal Önçırak, "Yaklaşık 1 ay falan oldu, sanayiye su hattı getirdiler. Yollarımızı bozuk bıraktılar. İlgilenen yok. Bundan sebep, müşteriler de gelmiyor. Gelen müşteri de yani lanet ediyor, 'Bir daha gelmem buraya' diyor. Bu şekilde bizde bir mağduriyet var. Yapılacağı söyleniyor ama ne zaman yapılacağı hakkında bir bilgimiz yok. Kışın zaten iş yapamadık, yaz geldi, iş yapmaya başlayacağız, para kazanmaya başlayacağız ama bundan sebep, müşteriler sanayiye gelmiyor. Gelen müşteri de daha gelmem deyip çekiyor gidiyor. Ben olsam ben de gelmem yani. Sağlam araba buraya gelse bozuk çıkar yani. Böyle rezil bir haldeyiz. Her taraf aynı, sanayinin bütün yolları aynı şekilde duruyor. Ne bu yol yapılırken, ya buralar kazılırken, ne kazıldıktan sonra ne bir yetkili geldi, ne bir inceleme oldu. Yani ben görmedim, geldiyse de ben görmedim. Bize herhangi bir bilgi de verilmedi. Böyle bıraktılar gittiler. Ne zaman olacak bilmiyorum. Burada bütün esnafın ciddi bir mağduriyeti var. Yani bundan sebep sanayiye müşteri gelmiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Rize, Son Dakika

Son Dakika Çevre Rize'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:19
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:24:46. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.