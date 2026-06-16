Rize\'de su hattı çalışması sanayi esnafını mağdur etti

Rize'nin Pazar ilçesindeki oto sanayi esnafı, Pazar Belediyesince yürütülen su hattı çalışması sonrası yolların bozuk bırakılması ve çukurlar oluşması nedeniyle müşterilerin sanayiye gelemediğini belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan oto sanayi esnafı, CHP'li Pazar Belediyesi tarafından yürütülen su hattı çalışması nedeniyle mağdur oldu. Gerçekleşen su hattı çalışmasının ardından yolun düzeltilmemesi nedeniyle sanayinin içerisinde çukurlar oluşunca müşteri de aracını getirmemeye başladı. Sağlam gelen arabanın arızayla çıktığını ifade eden esnaf yetkililerden bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesi için işlem başlatılmasını talep ediyor.

Yapılan su hattı çalışması nedeniyle müşterilerinin sanayiye gelmek istemediğini dile getiren sanayi esnafı Cemal Önçırak, "Yaklaşık 1 ay falan oldu, sanayiye su hattı getirdiler. Yollarımızı bozuk bıraktılar. İlgilenen yok. Bundan sebep, müşteriler de gelmiyor. Gelen müşteri de yani lanet ediyor, 'Bir daha gelmem buraya' diyor. Bu şekilde bizde bir mağduriyet var. Yapılacağı söyleniyor ama ne zaman yapılacağı hakkında bir bilgimiz yok. Kışın zaten iş yapamadık, yaz geldi, iş yapmaya başlayacağız, para kazanmaya başlayacağız ama bundan sebep, müşteriler sanayiye gelmiyor. Gelen müşteri de daha gelmem deyip çekiyor gidiyor. Ben olsam ben de gelmem yani. Sağlam araba buraya gelse bozuk çıkar yani. Böyle rezil bir haldeyiz. Her taraf aynı, sanayinin bütün yolları aynı şekilde duruyor. Ne bu yol yapılırken, ya buralar kazılırken, ne kazıldıktan sonra ne bir yetkili geldi, ne bir inceleme oldu. Yani ben görmedim, geldiyse de ben görmedim. Bize herhangi bir bilgi de verilmedi. Böyle bıraktılar gittiler. Ne zaman olacak bilmiyorum. Burada bütün esnafın ciddi bir mağduriyeti var. Yani bundan sebep sanayiye müşteri gelmiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE