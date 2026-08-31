Rize’de Hortum Görüntülendi - Son Dakika
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Rize’de Hortum Görüntülendi

Rize’de Hortum Görüntülendi
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Doğu Karadeniz'de oluşan hortum, Rize'nin Pazar ilçesinden vatandaşlarca kaydedildi.

Doğu Karadeniz açıklarında meydana gelen hortum, Rize'nin Pazar ilçesinden görüntülendi.

Doğu Karadeniz açıklarında denizde oluşan hortum, Pazar ilçesi sahil şeridinden görüldü. Deniz üzerinde bir süre ilerleyen hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Karaya ulaşmayan hortum, kısa süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Rize’de Hortum Görüntülendi - Son Dakika

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