Samsun Canik'te sondajda bilinmeyen gaz tespit edildi, ekipler çevrede önlem aldı - Son Dakika
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Samsun Canik'te sondajda bilinmeyen gaz tespit edildi, ekipler çevrede önlem aldı

Samsun Canik\'te sondajda bilinmeyen gaz tespit edildi, ekipler çevrede önlem aldı
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Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde zemin etüdü için yapılan sondaj çalışmasında yaklaşık 40 metre derinlikte bilinmeyen bir gaz tespit edildi. Gaz kaçağı üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken çalışma durduruldu ve gazın niteliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Samsun'da sondaj çalışması sırasında bilinmeyen gaz tespit edildi. Ekipler çevrede önlem aldı.

Samsun'un Canik ilçesi Doğupark mevkisinde gerçekleştirilen zemin etüdü çalışması sırasında, yaklaşık 40 metre derinlikte yapılan sondaj çalışmasında bilinmeyen bir gaz tespit edildi. Çalışma sırasında gaz kaçağı meydana gelmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi.

Sondaj çalışmasının durdurulduğu bölgede, tespit edilen gazın niteliğinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Samsun Canik'te sondajda bilinmeyen gaz tespit edildi, ekipler çevrede önlem aldı - Son Dakika

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