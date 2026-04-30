Samsun\'da "Sıfır Atık" seferberliği: Yerelden ulusala güçlü mesaj

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, Samsun Valiliği himayesinde düzenlenen "Samsun Sıfır Atık Çalıştayı", geniş katılımla gerçekleştirildi. "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla yapılan çalıştayda, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği konuları çok boyutlu şekilde ele alındı.

Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları serisinin önemli bir ayağını oluşturan Samsun buluşması, yerel dinamiklerin ulusal çevre politikalarına katkı sunmasını hedefledi. Çalıştay, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Konukevi'nde gerçekleştirildi. Programa kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

14 tematik masada çözüm arayışı

Çalıştay kapsamında oluşturulan 14 tematik masa ile; iklim değişikliği, su yönetimi, gıda israfı, plastik kullanımı, enerji dönüşümü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi. Her masa, mevcut durum analizi yaparak somut çözüm önerileri geliştirdi. Uzmanlar, israfın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel çözümlerin önemine vurgu yaptı.

Yerel veriler ulusal politikalara ışık tutacak

Çalıştayda elde edilen verilerin raporlanarak ulusal düzeyde politika geliştirme süreçlerine aktarılacağı belirtildi. Hazırlanacak "Yerel Sıfır Atık Hedef Belgesi" ile Samsun'un kısa, orta ve uzun vadeli çevre stratejilerinin belirleneceği ifade edildi.

Çalıştay açılışı yapıldı

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, "Doğal kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeğinden hareketle; israfın önlenmesi, atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Sıfır atık yaklaşımı, iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü araçlarımızdan biridir. 2025 yılı sonunda başlayan ve 2026 yılında devam eden, yerelden ulusala israf ve atık temasıyla 'COP31 Sürecinde Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları' kapsamında bugün ilimizde gerçekleştirilen bu çalıştayda; 14 tematik masa belirlenmiştir. Bu çalışmalarla kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektör iş birliği sayesinde atık yönetimindeki güçlükleri aşacak; sürdürülebilir, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız; döngüsel ekonomiyi hayatımızın her alanına entegre ederek kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

Büyükşehir projeleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ferhan Kodalak, "Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir çevre yönetimini öncelikli görevlerimiz arasında görmekteyiz. Bu kapsamda, İstiklal Caddesi'nde hayata geçirdiğimiz sıfır atık dönüşüm projesi ile hane ve işletmeleri sürece dahil ederek atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağladık ve önemli kazanımlar elde ettik. Aynı şekilde, yaklaşık 10 kilometrelik sahil bandını kapsayan Adnan Menderes Bulvarı'nda sıfır atık dönüşüm projemizi de başlatmış bulunuyoruz. Bu projeyle birlikte hem işletmelerde hem de kamusal alanlarda oluşan atıkların etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak çevresel sürdürülebilirliği daha geniş bir alana yaymayı hedefliyoruz. Atık suların yeniden kullanılması projesiyle de Bafra Katı Atık Aktarma İstasyonu'nda arıtılan atık suları, ileri arıtma teknolojileriyle gri su olarak dört ilçe belediyemizin çöp kamyonlarında ve Bafra Millet Bahçesi'nin peyzaj sulamalarında yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz. Sıfır atıkta dijitalleşme kapsamında geliştirdiğimiz Samsun Sıfır Atık mobil uygulamamız ile vatandaşlarımızın geri dönüştürülebilen atıkları doğrudan kapılarından elektrikli araçlarımızla toplanmakta; aynı zamanda Sıfır Atık Karbon Projesi'ne Samsun'dan destek sağlanmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız, atıklarını doğru ayrıştırdıkları için mobil uygulamamız üzerinden kazandıkları puanlarla sürdürülebilir yaşamı destekleyen hediyelik ürünlerden de faydalanabilmektedir. Gelen olumlu geri bildirimlerle her geçen yıl yeni sıfır atık projelerini hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Üniversiteler, bu dönüşümün en güçlü taşıyıcılarıdır"

Çalıştayda konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, "Bugün burada yalnızca atıkları değil; üretimden tüketime, kaynak kullanımından toplumsal davranışa uzanan bütüncül bir dönüşümü konuşmak için bir aradayız. Sıfır atık yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda kalkınma, verimlilik ve gelecek meselesidir. İklim krizi, su stresi ve artan tüketim baskısı; kaynakları daha akılcı kullanmamız, döngüsel ekonomiyi güçlendirmemiz ve çevresel sorumluluğu kurumsal kültüre dönüştürmemiz gerektiğini açıkça göstermektedir. Üniversiteler, bu dönüşümün en güçlü taşıyıcılarıdır. Çünkü üniversiteler yalnızca bilgi üreten değil; yaşadığı kente yön veren, davranış dönüşümünü başlatan ve toplumsal farkındalık oluşturan öncü kurumlardır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak biz de sıfır atığı yalnızca teknik bir atık yönetimi süreci olarak değil; eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilir kampüs vizyonunun temel bir parçası olarak görüyoruz. Kampüsümüzde kaynağında ayrıştırmadan kompost uygulamalarına, depozito iade sistemlerinden geri dönüşüm altyapısına kadar uzanan çok boyutlu bir modeli kararlılıkla uyguluyoruz" şeklinde konuştu.

Çalıştayda konuşan Samsun Vali Yardımcısı Vekili Murat Bulacak ise "Bugün buradan alacağımız sonuçların, Samsun'u geleceğe taşıyacağına inanıyorum. Özellikle çevre bilinci adına, geleceğe yönelik çok güzel sonuçlar elde edileceğine de canıgönülden inanıyorum. Şu bir gerçek ki dünya; imkanlar ve kaynaklar açısından oldukça kıt ve sınırlıdır. Ancak hepimiz insanız; sorduğumuzda ve düşündüğümüzde ihtiyaçlarımızın neredeyse sonsuz olduğunu görüyoruz. Bize düşen, bu dengeyi sağlamak ve bizlere emanet edilen dünyayı daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hale getirebilmektir. Bizler, belki de yapacağımız küçük bir değişiklikle, küçük bir davranış dönüşümüyle bu dünyayı emanet aldığımızdan daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Çalıştayda Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da bir konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından 14 tematik masada sıfır atık konusu üzerine çalışmalar yapıldı. - SAMSUN