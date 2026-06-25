Santa Harabeleri\'nde Yeni Turizm Sezonu

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyünde asırlık taş binaları ve mistik atmosferiyle Santa Harabeleri ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin en önemli anıtsal kültürel mirasları arasında gösterilen Santa Harabeleri, kış aylarının ardından yeni turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Kış mevsiminde zorlu hava şartları nedeniyle ulaşımı kapanan antik yerleşke, havaların ısınması ile doğaseverlere ev sahipliği yapmaya başladı. Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda, kimi kaynaklara göre de daha eski tarihlerde kurulduğu bilinen ve 7 mahalleden oluşan Santa Harabeleri, her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan ve zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duran tek ve iki katlı evleri, kiliseleri, okulları, şelaleleri ve çeşmeleriyle döneminin kendine özgü sivil mimari özelliklerini sergiliyor. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından biri ve geçmişin izleriyle dolu olan Santa Harabeleri, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Bu yıl yaşanan yoğun yağışların ardından akan şelaleler ve dereler, tarihi Taşköprü, orman güllerinin bulunduğu bölgeye ilk kez gelen vatandaşlar ve profesyonel turist rehberleri, Santa'ya hayran kalıyor.

Santa Harabeleri'ni hayatında ilk defa ziyaret ettiğini belirten Mehmet Kaçan, "Burası Gümüşhane'ye bağlı Dumanlı jöyü sınırları içerisinde bulunan Santa Harabeleri. İlk geldiğimizde yoğun bir sis tabakası ile karşılaştık. İlk başlarda üzülmüştük manzarayı göremeyeceğimiz için ama daha sonrasında sisin yavaş yavaş dağılması ile beraber ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Dağların eteklerindeki çiçekler olsun, vadinin içindeki nehir olsun, tarihi Taşköprü olsun, muazzam görüntüler ortaya çıktı. Daha önce gelmediğim için çok pişman oldum açıkçası. Daha önce gelip de görebilirmişim" dedi.

Bölgenin yol durumuna ve doğal zenginliklerine de dikkat çeken Kaçan, yolun güzel olduğunu belirterek, "Bu mevsimde başlıyor sezon, sonbahara kadar açık. Herhangi bir sorun yok. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. Bulunduğumuz bölgede sarı çiçekler olsun, orman gülleri olsun envai çeşit çiçek var. Yürürken zaten patikalardan geçerken o çiçeklerin, ormanın kokusunu hissedebiliyorsunuz. Bu seneki yoğun yağışlardan dolayı her yamaçtan şelale şeklinde sular geliyor. Tarihi Taşköprü'de yoğun zaman geçirdik. Suyu çok gür akıyordu. En çok dikkatimi çeken tarihi yapılar olsun, eski binalar olsun, tarihi Taşköprü olsun, atmosferi olsun, manzarası olsun, tabiatı olsun çok güzeldi. Geldiğimizde sis olmasına rağmen enteresan bir şekilde hiç üşümedik, gayet güzeldi hava. Bulunduğumuz bölgede 6-7 mahalle var ama açıkçası biraz geç geldiğim için, sadece burayı görme imkanım oldu ama daha sonrasında kalan diğer mahalleleri görmek için tekrardan gelmeyi düşünüyorum. Mutlaka gelmek istiyorum ve hepinizi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

"İsviçre buraların yanında solda sıfır kalır"

Uzun yıllar Doğu ve Karadeniz turlarında profesyonel turist rehberliği yaptıktan sonra emekli olan ve eşiyle birlikte karavanla Türkiye'yi gezen Ruhi Yıldırım da, Santa Harabeleri'ne ilk kez geldiğini belirterek, hayranlığını dile getirdi. Geçmişte Trabzon, Zigana, Kop ve Hamsiköy gibi pek çok turizm rotasında çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Santa muhteşem bir yer. Hava müsaade ederse daha da güzel gezeceğiz her tarafını. Coğrafya muhteşem, insanlar muhteşem. Biz Gümüşhane- Bayburt yolu üzerinden girdik, birçok vadi geçtik, birçok rampa çıktık, rampa indik. Yani insanlar bilsinler manzara seyretmek istiyorlarsa arabaları da uygunsa oradan gelsinler. Bizimki karavan olduğu için şahane manzaralar gördük ama karavan ağır olduğundan biraz zor oldu. Ama muhteşem manzaralar var, muhteşem vadiler, inişler, çıkışlar, sular. Bu kadar mı su olur, bu kadar mı bu bolluk? Bu coğrafya, bu güzellik. Buralarda bu insanlar yaşamışlar. Yayla köylerinden geçtik, hayvancılık yapıyorlar. Helal olsun o dağda, sislerin içinde. Hakikaten öyle güzel yerlerden geçtik, çok güzeldi. Hem kar hem o çiçekler var. Fransa'da 'rhododendron ponticum' diyorlar, o sarı orman gülleri Fransa'da acayip meşhurdur. Bulması da pek mümkün değil. Ben Fransız turistleri gezdirirken gördükleri zaman dururduk, resimlerini çekerlerdi. Yol boyunca koca otobüsü sırf resim çeksinler diye belki 50-100 kere durdurmuşuzdur. Çok hoş yerler. Ben İsviçre'ye de gittim. İsviçre buraların yanında solda sıfır kalır arkadaşlar. Buralar çok çok güzel yerler" dedi.

"Sanki başka bir boyuta geçtik"

Fransızca turist rehberliğinden emekli olan ve aynı zamanda 25 senedir Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde aktif olarak milli yelken hakemliği yapan 70 yaşındaki İnci Doğusel ise, Santa Harabeleri yolculuğunu büyüleyici bir deneyim olarak nitelendirdi. Sağlığı elverdiği müddetçe Türkiye'nin güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğini belirten Doğusel, şu ifadeleri kullandı:

"Santa'ya ilk defa geliyoruz. Yolu çok meşakkatli ama bir o kadar da güzel. Hakikaten sanki insan başka bir boyuta geçmiş gibi hissettik. O sislerin arasından yollar gözükmüyor, insan bayağı bir tedirgin oluyor ama buraya gelince sislerin ardından bambaşka bir dünyaya gelmiş olduk. Şimdi geç geldiğimiz için tabii ki köyü iyice gezemedik. Ama inşallah yarın sabah kahvaltıyla beraber, sisler de açılırsa manzarayı daha iyi görerek etrafı gezmeyi hedefliyoruz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yolu zor olsa bile herkese gelip burayı görmeyi tavsiye ediyoruz. Türkiye'mizin bütün güzellikleri gez gez bitmiyor, bizim ömrümüz yetmez. 70 yaşındayım, ömrümüz vefa ettikçe ve sağlığımız elverdikçe gezmeyi hedefliyoruz." - GÜMÜŞHANE