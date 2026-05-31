Sisle bütünleşen Sarıkamış masalsı görüntüler sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sisle bütünleşen Sarıkamış masalsı görüntüler sundu

Sisle bütünleşen Sarıkamış masalsı görüntüler sundu
31.05.2026 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Sarıkamış, yoğun sis bulutlarıyla masalsı bir görünüme kavuştu. Sarıçam ormanları, karlı dağlar ve menderesler sisle bütünleşirken, Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca kartpostallık manzaralar oluştu. Bölge, dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip.

Kars'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Sarıkamış, etkili olan sis bulutlarıyla birlikte adeta masalsı bir görünüme büründü.

Şehitler diyarı olarak bilinen Sarıkamış'ta sarıçam ormanları, kıştan kalma karlı dağlar, kıvrılarak uzanan menderesler ve Kars-Sarıkamış-Karaurgan- Erzurum karayolu sis bulutları arasında kaybolurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

"Sarıçam ormanları sisle bütünleşti"

Türkiye'nin en önemli sarıçam ormanlarına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta etkili olan yoğun sis, doğayı adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Sis bulutlarının arasında kalan çam ağaçları görsel şölen oluştururken, bölgenin doğal güzelliği bir kez daha gözler önüne serildi. Sisin arasında yükselen sarıçam ağaçları izleyenleri hayran bıraktı.

"Karayolu ve menderesler kartpostal görüntüsü oluşturdu"

Kars-Sarıkamış-Karaurgan-Erzurum karayolu boyunca etkili olan sis bulutu ortaya eşsiz manzaralar çıkarırken, coşkuyla akan menderesler doğaya ayrı bir güzellik kattı. Sis bulutlarının arasında kaybolan sarıçam ormanları, kıvrılarak ilerleyen karayolu ve bölgeyi çevreleyen menderesler yer aldı. Doğanın sunduğu eşsiz atmosfer görenleri mest etti.

"Sarıkamış dört mevsim ayrı güzel"

Kış turizmiyle adından söz ettiren Sarıkamış, yaz aylarında da doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sis bulutları arasında oluşan manzara, bölgenin doğa turizmi açısından ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - KARS

Kaynak: İHA

Sarıkamış, Güzellik, Erzurum, Sarıçam, Kültür, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sisle bütünleşen Sarıkamış masalsı görüntüler sundu - Son Dakika

Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:39
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
8 kişinin öldüğü kazadan ilk görüntüler! Cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı
23:54
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
ABD’de insanlık dışı muamele: Hamile anne ve 4 yaşındaki hasta oğlu havalimanında bir hafta hücrede tutuldu
22:29
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
ABD ordusundan İran limanlarına yönelen gemiye saldırı
22:23
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
22:02
Yok böyle bir final Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Yok böyle bir final! Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı penaltılar belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 07:54:19. #7.13#
SON DAKİKA: Sisle bütünleşen Sarıkamış masalsı görüntüler sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.