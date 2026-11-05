Silifke'de yangından zarar gören alanda 11 Kasım'da binlerce fidan dikilecek - Son Dakika
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Silifke'de yangından zarar gören alanda 11 Kasım'da binlerce fidan dikilecek

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Silifke\'de yangından zarar gören alanda 11 Kasım\'da binlerce fidan dikilecek
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Silifke'de 29 Temmuz 2026'daki orman yangınında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde binlerce fidan toprakla buluşturulacak. Etkinlik öncesi arazi hazırlığı sürerken, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri sahada inceleme yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

Etkinlik öncesinde fidan dikilecek alanda arazi hazırlığı çalışmaları yürütülürken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sahada incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Basın ve İletişim Şube Müdürü Abdurrahman Sezer, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve işletme şefleri, etkinliğin düzenleneceği alana giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Hazırlık çalışmaları hakkında Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin'den bilgi alan heyet, etkinlik öncesinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde düzenlenecek etkinlikte, orman yangınında zarar gören alanda binlerce fidan toprakla buluşturularak bölgenin yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlanacak.

Kaynak: İHA
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