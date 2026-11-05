Sinop Erfelek'te sarı kodlu uyarının ardından sağanak su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
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Sinop Erfelek'te sarı kodlu uyarının ardından sağanak su baskınlarına yol açtı

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Sinop Erfelek\'te sarı kodlu uyarının ardından sağanak su baskınlarına yol açtı
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Sinop Erfelek\'te sarı kodlu uyarının ardından sağanak su baskınlarına yol açtı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, sarı kodlu uyarının ardından ilçe merkezinde su baskınlarına yol açtı. Cadde ve sokakların yağmur sularıyla dolduğu ilçede ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde, sokak ve mahallede su baskınları meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sinop Valiliği tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından etkili olan sağanak, kent genelinde kendini gösterdi. Yağışın özellikle Erfelek ilçesinde etkisini artırmasıyla birlikte riskli bölgelerde su baskınları yaşandı. İlçe merkezindeki bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, günlük yaşamda aksamalar meydana geldi.

Şiddetli yağışın ardından vatandaşlar su baskınlarının yaşandığı bölgelerde zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde oluşan su birikintileri ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Kaynak: İHA
ErfelekGüncelSinopYaşamÇevreSon Dakika

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