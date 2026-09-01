Sivas\'ta Kurt Sürüsü Tedirginliği: Uzman Kangal Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Besin Bulma Zorluğunun Yerleşim Yerlerine İnişi Artırdığını Açıkladı

Sivas'ta görüntülenin kurt sürüsü görenleri tedirgin ederken, uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, son günlerde kurt gibi vahşi hayvanların sıklıkla görülmesinin nedenlerini anlattı. Yıldız, yaşlı kurtların zamanla avlanma güdülerinin zayıfladığını belirterek, kolay besin kaynaklarına yöneldiğini. Bu nedenle de yerleşim yerlerinin yakınlarında sıklıkla görülmeye başladıklarını dile getirdi.

Sivas'ta son dönemde yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen kurtlar, yaban hayatındaki hareketliliği yeniden gündeme getirdi. Uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kurtların yerleşim yerlerine yaklaşmasının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle yaşlı kurtların avlanma kabiliyetlerinin genç kurtlara göre azaldığı, uzun süre koşarak avlarını takip etmekte zorlandıkları belirten Yıldız, Bu nedenle yaşlı kurtların daha kolay ulaşabilecekleri besin kaynaklarına yöneldiğini, köylere, hayvancılık yapılan bölgelere yerleşim yerlerime ve yiyecek bulunan alanlarda daha sık görüldüklerini ifade etti. Kurtların doğal yaşamda avlanma içgüdüsüyle hareket ettiğine dikkat çeken Yıldız, Anadolu aslanı Kangal köpeklerinin de insan müdahalesiyle bakılmadığı doğal ortamlarda serbest bırakıldığında yaban hayatının şartlarına uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olduğunu, bu yönüyle Kangal ile kurt arasında doğal yaşam davranışları açısından benzerlik bulunduğu dile getirdi.

"Bulunduğu bölgede avlanma şansını kaybeden kurt, farklı besin kaynakları aramaya başlar"

Kurtların mecbur kalmadıkları sürece yerleşim yerlerine inmeyeceklerini dile getiren Yıldız, "Bizlere kurtlar şehre neden iner? diye soruyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri besin bulma zorluğudur. Besin bulma zorluğuna ise bölgelerde yapılan bilinçsiz ve ruhsatsız avlanmalar gibi birçok faktör neden olabilir. Dolayısıyla kurtlar kendi bölgelerini terk etmek zorunda kalabilir. Bulunduğu bölgede avlanma şansını kaybeden kurt, farklı besin kaynakları aramaya başlar. İkinci neden ise zor kış şartlarıdır. Kar seviyesinin yükselmesi, kışın ağır geçmesi gibi durumlarda kurtlar besin bulmakta zorlanabilir. Geyik, domuz ve diğer küçük hayvanlar ağır kış şartlarında sığınma noktalarına çekildiğinde kurtlar da bunları bulamazsa köylere, şehir merkezlerine veya atıkların bulunduğu bölgelere inmeye başlayabilir. Yaşlanan kurtlar, eski avlanma yeteneklerini aynı şekilde kullanamayabilir. Avlarını yakalamak için gerekli olan koşma ve takip kabiliyetleri azalır. Bu nedenle yaşlı kurtlar da besin kaynağı bulamadıklarında şehir merkezlerine, yakın köylere, ilçelere, atık alanlarına veya insanların hayvanlar için bıraktığı mama ve yiyeceklere yönelebilir. Kurtların şehirlere veya köylere inmelerinin temel nedeni eğlence ya da tercih değildir, mecburiyettir. Yanlış yapılaşma, arazilerin parseller halinde bölünmesi ve doğal yaşam alanlarında avlanma imkanlarının azalması kurtları daha kolay besin bulabilecekleri alanlara yöneltebilir. Bu nedenle günübirlik de olsa şehir yakınlarına, fabrika alanlarına veya hayvancılık yapılan bölgelere inebilirler" diye konuştu.

"İnsanlara zarar verme ihtimali göz ardı edilmemelidir"

Kangalların da vahşi doğada insan eliyle beslenmediği, zaman avlanabileceğini belirten Yıldız, "İnsanların bıraktığı yiyeceklere alışmaları da kurtların davranışlarını değiştirebilir. Kolay besine alışan hayvan, doğal ortamında gerçekleştirmesi gereken avlanmayı daha az tercih edebilir. Ancak bunun yaban hayatı açısından ciddi riskleri vardır. Kurt, doğası gereği vahşi bir hayvandır ve insanlara zarar verme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Kurdun doğal yaşamındaki temel özellik avlanmaktır. Şehir merkezlerine inmek, hazır yiyecek tüketmek veya insanların bıraktığı leşlerle beslenmek onun doğal yaşam biçimi değildir. Mecbur kalmadığı sürece kendi avını yapmayı tercih eder. Kangallar için de benzer bir durum söz konusudur. Kangallar doğal bir ırktır. İnsan müdahalesinin olmadığı, doğal yaşam şartlarında bırakıldığında, kangallar da bulunduğu bölgede kendi yaşamını sürdürebilecek ve avlanma davranışları gösterebilecek bir yapıya sahiptir" dedi.