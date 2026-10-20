Sivas'ta sonbaharda da görülen yaban arıları hal esnafının satışını engelliyor - Son Dakika
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Sivas'ta sonbaharda da görülen yaban arıları hal esnafının satışını engelliyor

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Sivas\'ta sonbaharda da görülen yaban arıları hal esnafının satışını engelliyor
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Sivas kent merkezi ve ilçelerinde geçmiş yıllara göre artan yaban arıları sonbaharda görülmeye devam ediyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ artışın bol yağışlardan kaynaklandığını ve doğa için iyiye işaret ettiğini belirtirken hal esnafı satış yapamadığından şikayetçi.

Sivas'ta son yıllara göre artış gösteren yaban arıları yaz aylarının ardından sonbaharda da görülmeye devam ediyor. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, arıların sayısının fazla olmasının doğa için iyiye işaret olduğunu söylerken durumdan etkilenen esnaflar, satış yapamadıkları için yaban arılarından şikayetçi.

Sivas kent merkezinde ve ilçelerinde geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yaban arılarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Bir çok bölgede yaban arılarının kalabalık halde olduğu görülürken durumdan en çok etkilenen hal esnafı oldu. Tezgahlarda satılan meşrubat ve tatlı meyvelere ilgi gösteren yaban arıları şehir merkezinde ağaçlarda ve bitkinin bol olduğu ortamlarda görüldü. Yaz aylarının ardından sonbahar aylarında da havaların soğumasına rağmen varlığını devam ettiren yaban arıları vatandaşları tedirgin etti.

Gelen şikayetler üzerine konuyu inceleyerek çalışma yaptıklarını söyleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaban arılarının artış göstermesinin iyiye işaret ettiğini ve doğanın çalışması için faydalı bir durum olduğunu vurguladı.

Çetindağ, arıların faydalı ve çalışan hayvanlar olduğunu söyleyerek, "Yaban arısı ve bal arısı baktığımız zaman doğamız için çok faydalı hayvanlar. Bu sene aldığımız bilgilere göre Sivas'ta yaban arılarının çoğalması yağışların bol olmasından kaynaklanıyor. Aslında bu durum güzel bir şey arıların artması doğanın çalıştığını gösteriyor. Arılar zararlı hayvanlar değildir. Özellikle bitkilerin tozlanmasında ve sonbaharda açılan çiçeklerin tozlanmasında faydası olan hayvanlar. Aslında yaban arıları tarımımıza faydalı olan doğa için pozitif etkisi olan hayvanlardır. Bal arılarının biraz zararı oluyor ama bunun çok etkisi yok. Arıların fazla olması tabiatın varlığının güzel bir şekilde çalıştığını, devam ettiğinin kanıtlarından biri. Biz ilgili kurumlarla görüştüğümüzde, bu konuda uzman olan kişilerle yaptığımız istişarelere göre yaban arılarının sonbahar aylarında çok faydalı olduğunu ve sistemin çalışma akışını arttırdığı görüldü" dedi.

Hal esnafı Mehmet Gözütok ise yaz sezonunda çok fazla yaban arısı görüldüğünü ifade ederken, "Arılar son yıllarda en çok bu sene görüldü, şu an baş edemiyoruz. Havalar soğuyunca gidiyorlar ısınınca tekrar tezgahlara geliyorlar. Müşterileri engelliyor tezgahta ki ürün satılamıyor. Tezgahta ki üründen isteyenlere üzerinde arılar olduğu için içeriden kapalı koliden ürün veriyoruz. Arıların böyle çok olması büyüklerimizin dediklerine göre kış ayı zorlu, sert geçecek anlamına geliyor. Geçen sene çok az arı varken bu sene sayıları çok fazla" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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