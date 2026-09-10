Sivrihisar\'da trafo merkezi projesinde zemin etüdü başladı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin çözümü amacıyla planlanan Anadolu Havza Trafo Merkezi Projesi'nde jeolojik zemin etüt çalışmalarına başlandı.

Sivrihisar ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde uzun süredir beklenen elektrik yatırımı için başlatılan girişimler sonuç verdi. Sivrihisar Belediyesi'nin yaklaşık 6 ay önce yaptığı başvuruların ardından hayata geçirilecek proje kapsamında tesisin kurulacağı yer, Aşağıkepen Mahallesi olarak belirlendi. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Kütahya 6. Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projede önemli bir aşamaya geçilerek, belirlenen alanda yüklenici firma tarafından jeolojik zemin etüt çalışmalarına başlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe genelinde enerji arzının daha düzenli ve güvenilir hale getirilmesi, yaşanan elektrik kesintilerinin ise minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor. Altyapıyı güçlendirecek çalışmanın, ilçenin enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynaması bekleniyor.