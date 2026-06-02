Sütey Yaylası\'nda Sarı Düğün Çiçekleri

02.06.2026 10:17
Bitlis'in Sütey Yaylası, sarı düğün çiçekleriyle örtüldü ve doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sundu.

Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Sütey Yaylası, açan sarı düğün çiçekleriyle adeta sarıya büründü.

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 150 metre yükseklikte bulunan Sütey Yaylası, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerle dikkat çekiyor. Yayla genelinde açan sarı düğün çiçekleri, geniş alanları kaplayarak güzel görüntüler oluşturdu. Zirvesinde yılın dört mevsimi kar eksik olmayan Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı ile birleşen manzara, bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için eşsiz bir seyir şöleni sunuyor. Beyaz kar örtüsüyle kaplı dağ zirvesi ile sarı çiçeklerin oluşturduğu manzara doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor.

Bölgenin önemli yaylalarından biri olan Sütey Yaylası, ilkbahar aylarında canlanan bitki örtüsüyle ziyaretçilerine huzur dolu bir atmosfer sunarken, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

Arkadaşlarıyla birlikte Sütey Yaylası'nda oluşan bahar renklerini fotoğraflamaya giden Serdar Adıyaman, "Bugün Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçe sınırlarında bulunan Sütey Yaylası'na geldik. Doğada çok güzel bir manzara var. Arkamızda zirvesi karla kaplı Süphan Dağı var. Çok güzel fotoğraflar çektik, görüntüler aldık. Oldukça güzel bir manzara var, güzel bir gün geçirdik" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

