Tekirdağ Muratlı'da su deposu yakınında dolaşan tilki cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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Tekirdağ Muratlı'da su deposu yakınında dolaşan tilki cep telefonuyla görüntülendi

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Tekirdağ Muratlı\'da su deposu yakınında dolaşan tilki cep telefonuyla görüntülendi
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Tekirdağ Muratlı\'da su deposu yakınında dolaşan tilki cep telefonuyla görüntülendi
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su deposu civarında gece saatlerinde görülen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar, aralarında kaçmadan dolaşan yaban hayvanının insanlara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su deposu yakınlarında görülen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstiklal- Kurtpınar Mahallesi su deposu civarında gece saatlerinde ortaya çıkan bir tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Vatandaşların arasında kaçmadan dolaşan yaban hayvanı, çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hayvanın insanlara aldırış etmeden yoluna devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuKurtpınarTekirdağMuratlıGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Muratlı'da su deposu yakınında dolaşan tilki cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika
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