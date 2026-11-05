Tendürek Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70'e yakın araç kurtarıldı - Son Dakika
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Tendürek Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70'e yakın araç kurtarıldı

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Tendürek Geçidi\'nde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70\'e yakın araç kurtarıldı
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Van Çaldıran ile Ağrı Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 70'e yakın araç, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla kurtarıldı. Yol yeniden trafiğe açılırken araçlardaki vatandaşlar güvenle yollarına devam etti.

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi karayolunda bulunan Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin yol açma çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Van ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kritik güzergahlardan biri olan Çaldıran-Doğubayazıt karayolundaki Tendürek Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları sebebiyle yolda çok sayıda sürücü ve araç mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115. Erciş Şunesi Şefliği ekipleri, bölgede hızlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun ve özverili gayretleri sonucunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları tamamlanarak yol yeniden trafiğe açıldı. Mahsur kalan 70'e yakın araçta bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasının ardından güvenli bir şekilde yollarına devam etti. Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücüleri ani hava değişimleri ve kar yağışına karşı dikkatli olmaları, araçlarında mutlaka kış ekipmanı bulundurmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA
DoğubeyazıtÇaldıranGüncelÇevreYaşamAğrıVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Tendürek Geçidi'nde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 70'e yakın araç kurtarıldı - Son Dakika
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