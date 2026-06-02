Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada gördüğü büyük cismi önce futbol topuna benzetti. Yaklaşınca bunun dev bir mantar olduğunu fark eden vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

MERADA İLGİNÇ KEŞİF

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında ilginç bir olay yaşandı. Mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada alışılmadık büyüklükte bir cisim fark etti.

İlk bakışta futbol topunu andıran cisme yaklaşan vatandaş, gördüğünün aslında dev bir mantar olduğunu anladı.

5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, mantarın yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğunu belirledi.

Nadir rastlanan büyüklükteki mantar, incelenmek üzere Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Bölgede ender görülen büyüklükteki mantar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yetkililer, mantarın türü ve özelliklerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.