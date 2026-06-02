Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

02.06.2026 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topuna benzettiği büyük bir cisimle karşılaştı. Yakından incelediğinde bunun dev bir mantar olduğunu fark eden vatandaş, durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu belirlenen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada gördüğü büyük cismi önce futbol topuna benzetti. Yaklaşınca bunun dev bir mantar olduğunu fark eden vatandaş, durumu yetkililere bildirdi.

MERADA İLGİNÇ KEŞİF

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında ilginç bir olay yaşandı. Mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada alışılmadık büyüklükte bir cisim fark etti.

İlk bakışta futbol topunu andıran cisme yaklaşan vatandaş, gördüğünün aslında dev bir mantar olduğunu anladı.

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, mantarın yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğunu belirledi.

Nadir rastlanan büyüklükteki mantar, incelenmek üzere Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Bölgede ender görülen büyüklükteki mantar, vatandaşların da ilgisini çekti. Yetkililer, mantarın türü ve özelliklerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzincan, İnceleme, Tercan, Futbol, Tarım, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır Dua Lipa’nın pedli gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü: O hata nasıl yapılır?
Hakan Safi’nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı Hakan Safi'nin 2 milli yıldızı ortaya çıktı
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Dün geceye damga vuran görüntü 3’ü bir arada Dün geceye damga vuran görüntü! 3'ü bir arada

09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:54
Putin’in hedefi ölümsüzlük 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı
06:45
Aile katliamı 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
06:13
Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan fırçası İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
Trump'tan Netanyahu'ya Lübnan fırçası! İki lider arasında son dönemin en gergin görüşmesi
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:19:33. #7.12#
SON DAKİKA: Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.