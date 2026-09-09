"The Great Game" Türkiye’de ilk kez Kartal’da uygulandı: Geleceğin mimarları kentsel dönüşüm için buluştu

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası alanda saygın mimarlık öğrencilerini bir araya getiren "The Great Game-Istanbul 2026" yaz okulu kapsamındaki çalışmalar, 8 Eylül'de gerçekleştirilen final sunumları ve halka açık sergiyle tamamlandı.

?29 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında İstanbul Kartal'da, Kartal Belediyesi Makina Hangar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası tasarım yaz okulu; Politecnico di Torino Mimarlık ve Tasarım Bölümü (DAD), AURA İstanbul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve UBT College Kosovo iş birliğiyle yapıldı. Torino, İstanbul ve Priştine'den 145 başvuru arasından seçilen 21 lisansüstü mimarlık öğrencisi ile uluslararası akademisyenleri bir araya getiren 10 günlük programda, ilçenin kentsel gelişimine yenilikçi, prestijli ve sürdürülebilir bir vizyon kazandırmak hedeflendi. Koordinasyonunu Politecnico di Torino'dan Dr. Öğr. Üyesi Alp Arda'nın üstlendiği çalıştayda; Detroit, Stazzema ve Kiruna gibi kentlerde uygulanarak EAAE Pedagoji Ödülleri 2024 finalisti seçilen dünyaca ünlü "The Great Game" modeli Türkiye'de ilk kez Kartal'ın kentsel dönüşüm gündemine uyarlandı. Atölye süreçlerinde bakanlıktan mahalle derneklerine, özel sektörden yerel yönetime kadar farklı aktörlerin rollerini üstlenen öğrenciler, saha araştırmalarında mahalle kültüründen kamusal alanlara ve sosyal ilişkilere kadar geniş bir yelpazede çözümler üretti.

"Uzun zamandır konuştuğumuz Akıllı Şehir çalışmalarını yürütüyorduk"

Kentsel dönüşüm vizyonuna katkı sağlayan organizasyonun final programının açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bütün çalışma arkadaşlarıma güzel ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Ciddiyetle takip ettiğimi kendi arkadaşlarıma da iletmek istedim, duyurmak istedim. Çünkü uzun zamandır konuştuğumuz Smart City (akıllı şehir, akıllı kent) ile alakalı biz zaten kendi çalışmalarımızı yapıyorduk" dedi.

"Kartal'ın kentsel dönüşümü üstüne bir yorum yapmaya çalıştık"

Programın koordinasyonunu üstlenen Politecnico di Torino Dr. Öğr. Üyesi Alp Arda, "10 gündür büyük bir yoğun macera atlattık. Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz, bizi 10 gün boyunca çok iyi ağırladılar. İtalya, Kosova ve Türkiye'den gelen en iyi okul birincisi öğrencilerimizle Kartal'ın geleceğe yönelik neler olabileceğini anlatmaya çalıştık. İlk iki gün eski çimento fabrikamız, Mutlu Akü binalarımız, Siemens binamız ve taş madenimiz gibi kültürel miras adayı alanları araştırdık. Mirası koruyarak kente nasıl katabileceğimizi inceledik. Hem bunu yapabilmek hem de bir genç Kartallı olarak Kartal'ın geleceğini yurt dışı ölçeğinde düşünmek çok değerli. Kartal aslında İstanbul'un bir kapısı mı, yoksa İstanbul'un dünyaya açılan bir kapısı mı olarak bakmaya çalıştık" diye konuştu.

?"Bu tür uluslararası iş birlikleri kentlerin geleceği için büyük önem taşıyor"

Programda konuşan Torino Politeknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Bölümü Dekanı Michele Bonino ise yürütülen çalışmanın akademik ve kentsel boyutuna dikkat çekerek, farklı ülkelerden akademisyen ve öğrencilerin İstanbul'un kentsel potansiyeli üzerinde bir araya gelmesinin heyecan verici olduğunu vurguladı. Bonino, "The Great Game" metodolojisinin Kartal ölçeğinde uygulanmasının hem öğrenciler hem de yerel yönetim için yenilikçi bir deneyim sunduğunu belirterek organizasyona katkı sağlayan tüm kurumlara ve Kartal Belediyesi'ne misafirperverlikleri için teşekkür etti.

?"Karşılıklı fikirleri çok hızlı bir şekilde ortaya koyduğumuzu gördük"

Plaketler verilmeden önce son kez söz alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları söyledi:

"Birkaç yıldır çalıştığımız bir mesele. Belki de 2019'dan beri çalıştığımız meselede Ulaşım Komisyonu'ndaki arkadaşlarımızın yaklaşımını çok ciddiye, her birini çok ciddiye alacağız ama bu 4 günlük yaklaşımda bile birlikte sanki uzun zamandır çalışıyoruz ve karşılıklı fikirleri çok hızlı bir şekilde ortaya koyduğumuzu gördük. Orada da belediye tarafında çalışan arkadaşlarımızın hızlı katkısını görüyorum. Dolayısıyla Smart City, akıllı şehir, akıllı bölge, akıllı kent derken oradaki uygulamalar özellikle mutlaka faydalanacağımız, mutlaka yaz okulu formatından çıkıp belki önümüzdeki günlerde, aylarda ya da önümüzdeki yıl yine bu süreçlerde çok ciddi sunuma dönüşeceğine inancım tam. Ben bütün çalışma arkadaşlarıma tekrar ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Misafirlerimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum."

?Konuşmaların ardından projede görev alan yerli ve yabancı öğrenciler, hazırladıkları kentsel tasarım projelerini katılımcılara sundu. Sunumların ardından projeye katkı sunan öğrencilere plaket takdimi gerçekleştirildi. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.