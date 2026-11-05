Tokat Sulusaray\'da kadınlar akşama kadar 3 ton pancar toplayıp bütçeye katkı sunuyor

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde şeker pancarı hasadında imece usulü çalışan kadınlar, üretime katkı sağlarken hasattan elde ettikleri gelirle aile bütçelerine de destek oluyor.

İlçede şeker pancarı hasadı sürerken tarlalarda bir araya gelen kadınlar, iş bölümü yaparak pancarları elle söküp topluyor. Hasat döneminde şeker pancarı toplama merkezlerinde ve kantarlarda uzun kuyruklar oluştu.

"Akşama kadar 3 ton pancar toplarız"

Kardeşine yardım etmek için tarlaya geldiğini söyleyen 66 yaşındaki Şerif Beker, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" dedi.

Kendi tarlalarındaki pancarı söktürmek için hasat makinesi bulamadıklarını belirten Beker, "Bizim de pancar tarlamız var. Makine bulamıyoruz ki söktürelim. ya toprağın altında kalacak ya karın altında kalacak ya da toplayamayacağız" diye konuştu.