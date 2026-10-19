Tunceli ve Şırnak'tan gelen 19 dağcı, Cilo zirvesinde Fikret Yaşar'ı andı - Son Dakika
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Tunceli ve Şırnak'tan gelen 19 dağcı, Cilo zirvesinde Fikret Yaşar'ı andı

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Tunceli ve Şırnak\'tan gelen 19 dağcı, Cilo zirvesinde Fikret Yaşar\'ı andı
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Yüksekova'da 19 dağcı, 3 yıl önce yaşamını yitiren bölgenin ilk dağcılarından Fikret Yaşar için Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı zirvesine tırmandı. Tunceli'den 14, Şırnak'tan 5 kişilik kafilede yer alan dağcı İskender Doğan, uzun yıllara dayanan dostluğunu anlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Cilo Dağı'nın 4 bin 135 rakımlı zirvesine tırmanarak, 3 yıl önce hayatını kaybeden bölgenin ilk dağcılarından Fikret Yaşar'ı andı.

Tunceli'den yola çıkan İskender Doğan'ın öncülüğünde ve rehberliğinde, Yüksekovalı dağcı ve rehber Sabır Geylani'nin bilgi birikimiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde buluşan dağcı grubu anlamlı bir tırmanışa imza attı. Tunceli'den gelen 14 ve Şırnak'tan katılan 5 kişi olmak üzere toplam 19 kişiden oluşan doğasever kafile, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en yüksek ve zorlu rotalarından biri olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirvesine ulaştı. Zirvede gerçekleştirilen etkinlikte dağcılar, 3 yıl önce vefat eden Yüksekova'nın ilk dağcılarından Fikret Yaşar'ın hatırasını yaşattı.

Merhum Fikret Yaşar ile uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunduğunu belirten dağcı İskender Doğan, "Rahmetli Fikret hocamla uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Yıllar önce beraber Cilo Dağı'na çıkmıştık. Tam Kılcık'ın altına geldiğimizde yorulmuş ve devam edemeyeceğini belirtmişti. Arkadaşlar ısrar etse de ısrar edilmemesini ve bizi orada beklemesini söyledim. Zirveye gidip döndükten sonra beraber oturup sohbet ettik, bir şeyler atıştırdık. Sohbetlerimiz genellikle bölge coğrafyası ve Tunceli üzerine geçerdi. Bu konuda çok bilgili ve donanımlı biriydi, sohbetini çok severdim" dedi.

Yaşar'ın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini ve bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Hastalık sürecinde tedavi için çok uğraş verdi ancak yenik düştü. Çok üzgündüm. 'Hocam için ne yapabilirim?' diye düşünürken, sevdalı olduğu bu coğrafyada adını daha sık duyurmak ve yaşatmak için Cilo tırmanışı aklıma geldi. Cilo'ya her gelişimizde Fikret hocamı anıyor, acılarla dolu bu coğrafyada dostluğumuzun bitmemesi için Tunceli'den selam ve sevgilerimi iletiyorum. Munzur'da da bir etkinlik yapmayı planlamıştım ancak zaman el vermedi. Kendisine Allah'tan rahmet, mekanının cennet olmasını diliyorum."

Cilo Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen anma programı, hatıra fotoğrafı çekilmesi ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tunceli ve Şırnak'tan gelen 19 dağcı, Cilo zirvesinde Fikret Yaşar'ı andı - Son Dakika
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