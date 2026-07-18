Türkiye\'nin Ambalaj Geri Dönüşümü İki Haftada 33 Milyon

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sistemiyle başlatılan çevre seferberliğinde gelinen noktayı duyurdu. Bakan Kurum, "DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

DOA sisteminin 17 günlük verilerini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplanırken, en çok ambalaj toplanan iller, İstanbul 2 milyon 760 bin 802, Denizli 1 milyon 332 bin 752, Sakarya 1 milyon 260 bin 888, Ankara 1 milyon 225 bin 795, Bursa 1 milyon 200 bin 501 oldu. - ANKARA