Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
05.07.2026 10:41  Güncelleme: 10:43
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde uçuruma düşerek mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin uzun ve zorlu çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Bozyazı ilçesine bağlı Lenger Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Makbul'e ait keçi, otladığı sırada uçuruma düşerek mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Sarp ve engebeli arazide uzun süre çalışma yürüten ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Kurtarma çalışmasının ardından Lenger Mahallesi Muhtarı Eşe Orhan, özverili çalışmalarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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