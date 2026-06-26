Van\'da kuduz alarmı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpekte yapılan testin pozitif çıkmasının ardından mahallede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Van'da son günlerde görülen kuduz vakalarına karşı İpekyolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü harekete geçti. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşları bilgilendirirken mahalleye hayvan giriş ve çıkışları da yasaklandı. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, hayvan sahiplerini, mahalle imamını ve vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret ederek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekti. Şaban Bor, Arıtoprak Mahallesi'nde tespit edilen kuduz vakasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Arıtoprak Mahallesi'nde bir kuduz vakasıyla karşılaştık. Köpek önce bir tilkiye saldırıyor, yaklaşık iki gün sonra ise kuduz belirtileri göstermeye başlıyor. Kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Ayrıca vatandaşlarımızı hastalık ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirme yaptık."

Özellikle çocukların sahipsiz hayvanlarla temas etmesi konusunda aileleri uyardıklarını ifade eden Bor, "Çocuklar kedi ya da köpekleri sevmek isteyebilir. Bu sırada hayvanın ısırması veya tırmalaması gibi durumlar yaşanabilir. Böyle bir durumda temas eden bölgenin bol su ve sabunla yıkanmasının ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. İpekyolu Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü olarak kırsal ve merkez mahallelerimizde 7/24 sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - VAN