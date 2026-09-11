Van'da kuvvetli rüzgar tozu savurdu, İstanbul seferi başka ile yönlendirildi - Son Dakika
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Van'da kuvvetli rüzgar tozu savurdu, İstanbul seferi başka ile yönlendirildi

Van\'da kuvvetli rüzgar tozu savurdu, İstanbul seferi başka ile yönlendirildi
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Van'da öğle saatlerinde etkisini artıran kısa süreli rüzgar, beraberinde taşıdığı tozla görüş mesafesini düşürüp gökyüzünü kapladı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapamayan İstanbul-Van uçağı en yakın ile yönlendirildi.

Van'da kısa süreli etkili olan rüzgar, beraberinde taşıdığı tozla kentte görüş mesafesinin azalmasına ve gökyüzünün tozla kaplanmasına neden oldu.

Kent genelinde öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, çevredeki toz ve toprağı havaya kaldırdı. Özellikle açık alanlarda etkili olan toz nedeniyle kent adeta toz bulutunun altında kaldı. Saatteki hızı zaman zaman 25 kilometreyi bulan ve kısa süre sonra etkisini kaybeden rüzgarın ardından kentte hava yeniden normale dönerken, ortaya çıkan görüntüler vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

"Şiddetli rüzgar uçak seferlerini aksattı"

Van'da etkili olan kuvvetli rüzgar, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapması planlanan İstanbul-Van seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle iniş gerçekleştiremedi. Bir süre Van Gölü üzerinde dolaşan uçak daha sonra en yakın ile yönlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da kuvvetli rüzgar tozu savurdu, İstanbul seferi başka ile yönlendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kuvvetli rüzgar tozu savurdu, İstanbul seferi başka ile yönlendirildi - Son Dakika
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