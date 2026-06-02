Van'da Renk Cümbüşü: Kırmızı Gelincikler ve Sarı Çiçekler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da Renk Cümbüşü: Kırmızı Gelincikler ve Sarı Çiçekler

Van\'da Renk Cümbüşü: Kırmızı Gelincikler ve Sarı Çiçekler
02.06.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da açan kırmızı gelincikler ve sarı çiçekler, doğada eşsiz bir görsel şölen oluşturdu.

Van'da açan kırmızı gelincikler ve sarı çiçekler, doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu Anadolu'nun göz bebeği Van, bahar ve yazın kesiştiği bu büyüleyici günlerde benzersiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Kentin uçsuz bucaksız ovaları, bu yıl sadece kırmızı gelinciklerle değil, onlara eşlik eden parlak sarı kır çiçekleriyle de bezendi. Kırmızı ve sarının yeşil örtü üzerindeki muazzam dansı, izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor. Van Gölü havzası ve çevresindeki düzlüklerde yoğunlaşan bu renk cümbüşü, gökyüzünün mavisiyle birleştiğinde ortaya güzel manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. Her yıl görsel bir şölene sahne olan Van ovaları, bu mevsim iki baskın rengin uyumuna tanıklık ediyor. Bir yanda zarafetiyle göz kamaştıran kıpkırmızı gelincikler, diğer yanda enerjisiyle iç ısıtan sarı çiçekler hem kentin stresinden uzaklaşmak isteyen yerel halkın hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kırmızı ve sarının uyumu bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarca fotoğraflanarak ölümsüzleştirdi. Günün farklı saatlerinde değişen ışıkla birlikte ortaya çıkan manzaralar, fotoğraf tutkunları için de eşsiz görüntüler sundu. - VAN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Turizm, Şölen, Yaşam, Çevre, Doğa, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van'da Renk Cümbüşü: Kırmızı Gelincikler ve Sarı Çiçekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanından işten çıkarmalara ilişkin açıklama
Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü Kardeşiyle 30 yıl sonra aynı kaderi yaşayan duvar ustası, inşaattan düşüp öldü
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu 8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 10:52:27. #7.12#
SON DAKİKA: Van'da Renk Cümbüşü: Kırmızı Gelincikler ve Sarı Çiçekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.