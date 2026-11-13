Van'da sararan yapraklar yükseklerdeki karla kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika
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Van'da sararan yapraklar yükseklerdeki karla kartpostallık manzara oluşturdu

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Van\'da sararan yapraklar yükseklerdeki karla kartpostallık manzara oluşturdu
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Van\'da sararan yapraklar yükseklerdeki karla kartpostallık manzara oluşturdu
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Van'da sonbaharda sararan yapraklar, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının oluşturduğu beyaz örtüyle birleşerek kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı. Sarı ile beyazın buluştuğu bu görüntüler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van'da sonbaharın kendini hissettirdiği günlerde doğa, sarı ve beyazın eşsiz uyumuyla kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ağaçların sararan yapraklarıyla yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının oluşturduğu beyaz örtü, kentin doğal güzelliklerine farklı bir renk katıyor.

Doğu Anadolu'nun incisi Van, her mevsim olduğu gibi sonbaharda da doğaseverleri büyülemeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve doğanın renk paletini yenilemesiyle birlikte Van, sarı ile beyazın kusursuz uyumuna ev sahipliği yapıyor. Yüksek rakımlı dağların zirvesine düşen ilk kar taneleri ile vadilerde ve yaylalarda halihazırda sararan sonbahar yaprakları, kartpostalları aratmayan eşsiz manzaralar sunuyor.

"Van'da sarı ve beyazın buluşması"

Bir yanda sonbaharın etkisiyle sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ağaçlar, diğer yanda yüksek dağların zirvelerini kaplayan kar örtüsü, görsel bir şölen sunuyor. Mevsimlerin geçişini aynı karede buluşturan bu manzara, doğanın sunduğu renk cümbüşünü gözler önüne seriyor. Özellikle dağ eteklerinde ve kırsal alanlarda belirginleşen sarı yapraklar ile karla kaplanan zirvelerin oluşturduğu kontrast, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Sonbaharın sıcak renkleriyle kışın beyaz örtüsünün bir araya gelmesi, Van'ın dört mevsim farklı güzellikler barındıran doğal zenginliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Sonbaharın son günlerinin yaşandığı Van'da sarı ile beyazın buluşması, kış mevsiminin yaklaştığını da haber veriyor. Doğanın iki farklı mevsimin rengini aynı anda sergilediği kentte ortaya çıkan bu güzellik, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da sararan yapraklar yükseklerdeki karla kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika
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