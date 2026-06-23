Van\'da Yaban Hayvanları Rehabilitasyonu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van ve Bitlis kırsalından getirilen 6 tilki ile 3 kurt yavrusunu koruma altına alarak rehabilite etmeye başladı.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bu yıl getirilen kurt ve tilki yavrusu sayısında artış yaşanıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yer alan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde avcılarca ya da doğal nedenlerle yaralanan veya annesiz kalan yaban hayvanları, rehabilite edilmek üzere merkeze getiriliyor. Bu kapsamda son olarak Bitlis ve Van'dan getirilen 3 farklı aileden toplam 6 tilki ve 3 kurt yavrusu koruma altına alınarak bakımlarına başlandı.

Merkeze getirilen yavruların sağlık kontrolleri Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından yapılıyor. Yavruların her türlü bakımının büyük bir titizlikle gerçekleştirildiği merkez, bir nevi "kreş hizmeti" sunuyor. Beslenme ve bakım ihtiyaçları karşılanan yavrular, doğal yaşam alanlarına dönebilecekleri güce ulaşana kadar merkezde koruma altında tutuluyor. Rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanan hayvanlar, daha sonra tekrar doğal ortamlarına salınıyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkezin her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar sezonunda yaban hayvanlarına ev sahipliği yaptığını belirtti. Prof. Dr. Aslan, "Bahar sezonunda genellikle üremenin başlaması ve üreme sezonu olması vesilesiyle yaban hayattaki tutunamayan, öksüz olan, yetim olan yaban hayvanları da merkezimize gelmekte. Bir nevi merkezimiz onlara kreş hizmeti vermektedir. Her sene bahar sezonunda olduğu gibi bu sene de merkezimize bahar sezonunda yaban hayvanları geldi. Eskiden tek bir ailede 5 hayvan gelirken, şimdi ayrı ayrı 3 ailenin yavruları; Bitlis'ten ve Van ilinden geldi. Bu bize şunu gösteriyor: Yaban hayvanlarının sahasına artık çok girildiği ya da yaban hayvanlarının ekolojik dengede insanın kendi yaşam alanını, insanlara daha yakın bir tercih yerleşmeye başladılar" dedi.

"Hayvanlara yapılacak en büyük iyilik onları doğada bırakmaktır"

Hayvanlara yapılacak en büyük iyiliğin onları doğal ortamlarında bırakmak olduğunu dile getiren Aslan, "insanlar herhangi bir yavru gördüğü zaman etrafta hemen merkezimize veya bir yere haber etmekte. Bu da doğadan kopmanın bir sebebi olmakta. Aslında gördükleri yaban hayvanı yavrusunu kendileri alıp getirip oradan koparmak yerine; bir doğa korumaya haber edilmeli ve Doğa Koruma Milli Parklardaki uzman arkadaşlar gidip bakmalı. Eğer hayvanda dehidrasyon yoksa, hastalık yoksa; uzaktan gözlemleyerek hayvanların alınmaması gerekir.

Hayvanlara yapılacak en büyük iyilik onları doğada bırakmak ve habitatın bozulmadan ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesidir. Ama biz oradan kurt yavrusunu, tilki yavrusunu aldığımız zaman, doğadan kopardığımız zaman; onun hem doğal hayata tutunması zorlaşmakta hem de rehabilitasyon aşamasında burada büyük emekler sarf edilmekte" diye konuştu. - VAN