Van'da 90 günlük inci kefali av yasağı sona erdi - Son Dakika
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Van'da 90 günlük inci kefali av yasağı sona erdi

Van\'da 90 günlük inci kefali av yasağı sona erdi
16.07.2026 09:11  Güncelleme: 09:14
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Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinde 90 günlük av yasağı sona erdi. Balıkçılar ağlarını yeniden göle bırakırken, yasak süresince üreme dönemini korumak için yoğun denetimler yapıldı.

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinde 15 Nisan'da başlayan av yasağı sona ererken, 90 gün süren yasağın ardından balıkçılar ağlarını yeniden Van Gölü'ne bıraktı.

Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalini korumak amacıyla uygulanan 90 günlük av yasağı sona erdi. Üreme dönemini kapsayan yasak süresince göl ve dere yataklarında yoğun denetimler gerçekleştirilirken, balıkçılar da yeni av sezonuna hazırlık yaptı. Her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı, inci kefalinin üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtlamasını güvence altına almak amacıyla hayata geçiriliyor. Bu süreçte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye ekipleri tarafından Van Gölü havzasında geniş kapsamlı denetimler yapıldı. Yasağın sona ermesiyle birlikte Van Gölü'nde faaliyet gösteren balıkçılar ağlarını yeniden göle bırakarak sezonun ilk avı için mesaiye başladı. Av sezonunun açılması hem balıkçılar hem de inci kefali ticareti yapan işletmeler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Van ekonomisine önemli katkı sağlayan inci kefali, binlerce ailenin geçim kaynağı olmasının yanı sıra bölgenin en önemli doğal değerleri arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca balığın akıntının tersine yüzerek derelere göç etmesi ise yerli ve yabancı turistlerin ilgiyle takip ettiği eşsiz bir doğa olayına dönüşüyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Van'da 90 günlük inci kefali av yasağı sona erdi - Son Dakika

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