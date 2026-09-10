Van Gölü sahil yolunda tehlike büyüyor

Van Gölü kıyısında yıllardır büyük emek ve yatırımlarla hayata geçirilen sahil yolu projesi, ağır tonajlı araçların geçişi ve motosikletlerin yüksek hızla kullanılması nedeniyle yeni bir tartışmaya konu oldu. Vanlılar, yolun korunması ve can güvenliğinin sağlanması için denetimlerin artırılmasını istiyor.

Van'da ulaşımın yanı sıra sosyal yaşam ve yeşil alan açısından da kente önemli katkı sağlaması beklenen Van Gölü sahil yolu projesi, etaplar halinde genişletilirken, yolun bazı bölümlerindeki trafik yoğunluğu ve kontrolsüz araç geçişleri endişeye neden oluyor. Van Valiliği tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, sahil yolu ve yaklaşık bin 100 dönümlük yeşil alanlar için yaklaşık 750 milyon TL yatırım yapıldığı belirtilmişti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar olan toplam 20 kilometrelik kısmın faaliyette olduğu ifade edilirken, projenin yeni etaplarla daha da genişletilmesi planlanıyor. Uzun vadede ise Van'ın yaklaşık 50 kilometrelik sahil yolu ağına ulaşmasının hedeflendiği belirtiliyor. Ancak büyük kamu yatırımlarıyla kente kazandırılan ve 20 kilometresi aktif olarak hizmet veren sahil yolunun bazı araçlar tarafından amacı dışında kullanıldığı yönündeki iddialar, bölge sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

"Ağır tonajlı araçların sahil yolunda"

Sahil yolunu kullanan kişiler, özellikle kamyon, beton mikseri, tır ve tanker gibi ağır tonajlı araçların zaman zaman bu güzergaha girdiğini öne sürüyor. Bölge sakinlerine göre, sahil yolu üzerindeki trafik kontrol noktasına rağmen bazı ağır tonajlı araçların geçiş yapması hem yol güvenliği hem de altyapının korunması açısından risk oluşturuyor. Özellikle zeminin bazı kesimlerde hassas olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri, ağır tonajlı araçların sürekli geçiş yapmasının ilerleyen dönemde yolun zemininde bozulma ve çökmelere yol açabileceği görüşünde. Ayrıca İran güzergahından gelen bazı tankerlerin dahi zaman zaman sahil yolunu kullandığı ileri sürülerek, bu araçların hangi şartlarda güzergaha giriş yaptığı konusunda daha sıkı denetim yapılması isteniyor.

"Kontrol noktası var, denetim neden yetersiz"

Sahil yolunda Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde trafik zabıta ekiplerinin bulunduğu bir kontrol noktası olduğunu belirten bölge sakinleri, buna rağmen ağır tonajlı araçların geçiş yaptığını iddia ediyor. Kent sakinleri, "Kontrol noktası bulunmasına rağmen ağır tonajlı araçların sahil yoluna girmesinin önüne geçilemiyorsa denetim mekanizmasının daha etkin hale getirilmesi gerekiyor" diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor. Sahil yolunun hangi araçlar tarafından kullanılabileceğinin net şekilde belirlenmesi ve kurallara aykırı araç girişlerine karşı gerekli işlemlerin uygulanması bekleniyor.

"Akşam saatlerinde motosiklet ve hız tehlikesi"

Güzergahta dile getirilen bir diğer önemli sorun ise yüksek hız yapan motosiklet ve otomobiller. Özellikle akşam saatlerinden sonra bazı sürücülerin araçlarıyla yüksek egzoz sesi çıkararak seyir yaptığını, bazı motosiklet sürücülerinin ise yolun uzun ve düz olmasını fırsat bilerek aşırı hız yaptığını belirten sahil yolu kullanıcıları, bu durumun ciddi kazalara davetiye çıkarabileceğini söylüyor. Bazı motosikletlerin zaman zaman 150 kilometrenin üzerinde hızlara çıktığı öne sürülürken, özellikle havaalanı çevresindeki sahil yolunun araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerden biri olduğuna dikkat çekiliyor. Sahil yoluna yakın mahallelerde yaşayan kişiler ise karşıdan karşıya geçerken yüksek hızla gelen motosikletler nedeniyle zaman zaman tedirgin olduklarını ifade ediyor.

"Bir kaza yaşanmadan önlem alınsın"

Sahil yolunun yalnızca bir ulaşım güzergahı olmadığına dikkat çeken Vanlılar, yol boyunca bulunan piknik, yürüyüş ve mesire alanları nedeniyle özellikle akşam saatlerinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını belirtiyor. Bu nedenle güzergahın şehir içindeki sıradan bir ulaşım yolu gibi değerlendirilmemesi gerektiğini savunan bölge sakinleri, özellikle ağır tonajlı araçların ve aşırı hız yapan motosikletlerin daha sıkı denetlenmesini istiyor. Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan kent sakinleri, sahil yolundaki kontrollerin artırılmasını talep ediyor. "Bir kaza yaşandıktan sonra önlem alınmasının hiçbir anlamı yok. Can kaybı veya ciddi bir yaralanma yaşanmadan önce gerekli tedbirler alınmalı" diyen sahil yolu kullanıcıları, güzergahın hem kamu kaynaklarıyla yapılan önemli bir yatırım hem de Van halkının ortak kullanım alanı olduğunu vurguluyor.

"Sahil yolu korunmalı"

Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin önümüzdeki yıllarda yeni etaplarla daha da büyütülmesi planlanırken, üniversiteye kadar uzanan 20 kilometrelik mevcut hattın korunmasının da yeni yol yapımı kadar önemli olduğu belirtiliyor. Ağır tonajlı araçların kontrolsüz geçişlerinin yolun fiziki yapısını tehdit edebileceği ifade edilirken, aşırı hız yapan motosiklet ve araçların da özellikle yaya hareketliliğinin bulunduğu kesimlerde can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğu dile getiriliyor. Vanlılar, ilgili kurumların koordineli şekilde çalışma yaparak sahil yolunda ağır tonajlı araç geçişlerinin sıkı biçimde denetlenmesini, hız kontrollerinin artırılmasını ve özellikle akşam saatlerinde trafik ekiplerinin daha görünür hale gelmesini istiyor. Böylece hem milyonlarca liralık yatırımla oluşturulan sahil yolunun korunması hem de Van Gölü kıyısında vakit geçirenlerin daha güvenli bir ortamda bulunması amaçlanıyor.