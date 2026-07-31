Van Kedisi Merkezine Yoğun İlgi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, yaz tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villasında koruma altındaki kedilere ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin önemli simgelerinden Van kedilerini görmek isteyen vatandaşlar, Kedi Villasına geliyor. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, kedileri yakından sevme ve merkezin yetkililerinden bilgi alma fırsatı buluyor.

"Ziyaretçilerin hayvanlarla temas kurmalarına imkan tanıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, yaz dönemiyle birlikte ziyaretçi sayısında belirgin bir artış yaşandığını belirtti. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerin Van kedilerine büyük hayranlık duyduğunu ifade eden Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi, Van'da gezilecek yerlerin başında geliyor. Van'a gelen hemen herkesin Van kedisini görme arzusu var. Yaz tatili dönemi boyunca Türkiye'nin dört bir yanından, özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden çok sayıda ziyaretçimiz oluyor. Bu yoğunluk 15 Eylül'e kadar devam edecek. Burada hayvanların koruma altında olduğunu ve nesillerinin özenle sürdürüldüğünü görmeleri, vatandaşlarda oluşan duyarlılık açısından bizim en büyük kazanımımız oluyor. Aynı zamanda ziyaretçilerin hayvanlarla temas kurmalarına da imkan tanıyoruz. Böylece hem hayvanları sevmeleri teşvik ediliyor hem de burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak isteyenlere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor" dedi.

Özellikle çocukların Van kedilerine ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Kaya, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çalışmalara gelecekte sahip çıkacak olanlar onlar. Burada bir koruma yapısının bulunduğunu görmeleri, okullarıyla birlikte merkezi ziyaret etmeleri ve ileride bir Van kedisi sahiplenme bilincinin oluşması bizim için çok önemli. Bu nedenle çocukların ve gençlerin hayvanları koruma konusundaki duyarlılığı bizim için ayrı bir değer taşıyor" diye konuştu.

Tekirdağ'dan bölge illerinin güzelliklerini görmek için geldiklerini ifade eden Semra Akyüz, "Ardahan'dan yola çıktık. Kars ve Iğdır'ın ardından Van'a geldik. Van'a gelmişken de Van kedisini görmeden olmaz dedik. Çocuklar da çok sevinsin, kedileri sevsin istedik. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Van kedilerini ilk kez gördüklerini belirten çocuklar da hayvanların çok sevimli olduğunu ifade ederek herkese Van Kedisi Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmelerini tavsiye etti.